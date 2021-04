CAC 40 : Concentration avant le passage de l'obstacle

(BFM Bourse) - Nouveau doji marqueur d'indécision mardi, réplique de la bougie de vendredi, pour le CAC qui a clôturé hier en terrain neutre (-0,03% à 6 273 points), les investisseurs ajustant le curseur vers davantage de prudence cette semaine, avant les résultats trimestriels des GAFA, vécus comme un véritable stress test, et l'issue ce mercredi d'une réunion du Comité de politique monétaire de la Fed.

"Les attentes des investisseurs sont importantes, surtout concernant les entreprises américaines, dont la valorisation a atteint des sommets. Des résultats trop justes, comme observés chez Netflix la semaine dernière, pourraient conduire les investisseurs à douter de la pertinence d’une telle valorisation et conduire à une correction sur certains actifs. Par ailleurs, les perspectives seront surveillées avec attention, afin de juger de la force de la reprise économique à venir", prévient Vincent Boy (IG France).

A suivre, après Tesla et AMD lundi, Microsoft et Alphabet mardi, Apple, Facebook et Qualcomm ce mercredi, et Amazon demain...

certes sans surprise majeure attendue, mais où le moindre élément de langage sera décortiqué. Les opérateurs vont se tourner vers l'issue du FOMC mercredi. Comme la BCE la semaine dernière, la Fed devrait adopter une posture prudente, sans modifier sa politique monétaire. Selon Franck Dixmier (AllianzGI), "la Fed va continuer à adopter une approche très pragmatique basée sur les faits, et non sur les anticipations, comme l'a indiqué récemment Richard Clarida, son vice-chairman. L'action de la Fed sera déterminée par les chiffres de l'emploi et de l'inflation. Ainsi, la Réserve fédérale américaine se place dans un mode « réactif » plutôt que « proactif », et assume un positionnement « behind the curve ». Elle devrait toutefois rester particulièrement vigilante sur l'inflation, comme l'a répété encore récemment Jerome Powell, qui s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires si l'inflation excédait substantiellement 2%, et ce sur une période prolongée".

Au chapitre statistique, le principal repère statistique hier était l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs américains, en hausse de près de 13 points à 121,7, au-delà des attentes.

Côté valeurs, peu d'écarts significatifs à signaler, à la hausse comme à la baisse parmi les 40 locataires de l'indice phare parisien. En dehors de ce baromètre, Alten a grimpé de 5,41% à 107,20 euros après un chiffre d'affaires trimestriel nettement supérieur aux attentes, tandis qu'OSE Immuno a engrangé 5,1% après la signature d'un important contrat de licence pour l'une de ses molécules. En revanche, bioMérieux (-6,9%) a déçu les investisseurs en révisant sensiblement en baisse son objectif de croissance organique pour 2021 - dans les pire des cas une stagnation du chiffre d'affaires n'est pas exclue, alors que le spécialiste du diagnostic in vitro visait une fourchette de +5% à +8% au départ. Enfin, l'action du spécialiste des revêtements de sols et surfaces à usage sportif s'est aligné sur le prix de l'OPAS.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2080$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 63,10$.

A l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité outre Atlantique la balance commerciale des biens à 14h30, les stocks des grossistes à 14h30, les stocks de pétrole à 16h30, la décision de politique monétaire à 20h00 et la conférence de presse de la Fed à 20h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Classique dans sa forme, le reflux de mardi dernier est l'expression d'un besoin naturel de reprise de souffle. La structure de la bougie du jour, en marubozu parfait, a matérialisé une mobilisation continue du camp vendeur tout au long de la séance. Ce déséquilibre offre / demande, dans une accélération de la volatilité et des volumes d'échanges, marque le début de la définition de l'amplitude d'une consolidation à venir.

Le biais de fond n'est à ce stade toutefois pas menacé.

La décroissance des volumes dès jeudi, sur "retracement" des pertes, laisse entrevoir une fragilité de court terme. Le doji d'indécision tracé vendredi au cœur du corps de la bougie précédente invite également à ajuster le curseur vers un peu plus de mesure et de prudence. Tout comme la divergence cours / volumes depuis le 21/04.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6440.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6440.00 / 6710.00 Support(s) : 6000.00 / 5984.00 / 5670.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

