Ubisoft entertain : Midcap Partners se projette à l'horizon des prochains exercices d'Ubisoft et repasse à l'achat

(BFM Bourse) - Connu pour son track-record lorsqu'il s'agit d'identifier les planchers du cours du géant français du jeu vidéo, l'analyste Charles-Louis Planade relève son avis de neutre à l'achat sur Ubisoft après sa chute de 11% mercredi.

Faut-il exploiter la volatilité du cours d'Ubisoft pour optimiser ses points d'entrée sur l'éditeur français de jeux vidéo ? À cet exercice, Charles-Louis Planade, chez Midcap Partners, peut se prévaloir d'une certaine réussite. L'analyste, qui salue globalement depuis des années les fondamentaux du groupe, n'hésite pas pour autant à ajuster sa recommandation à la baisse s'il anticipe un moindre dynamisme commerciale ou à la hausse lorsqu'il estime que le titre subit une baisse excessive.

Le scénario se répète un peu ce jeudi, alors que l'action s'est effondrée la veille de plus de 11% après la publication des résultats 2020-2021, face à des objectifs perçus comme décevants. Neutre jusqu'alors, "Nous repassons à l'achat ce matin sur Ubisoft", annonce Charles-Louis Planade dans une note adressée aux clients de Midcap Partners. "La baisse récente du titre a en effet permis au groupe de revenir sur des niveaux de valorisation attractifs, notamment au regard de sa valeur d'actif et de son considérable potentiel de rebond en [exercice] n+1 et n+2".

L'analyste rappelle tout d'abord qu'Ubisoft a sous le coude plusieurs blockbusters en développement. La sortie d'Avatar 2 étant actuellement envisagée pour le 14 décembre 2022, celle du jeu devrait être proche. Après la conquête de la très convoitée licence Star Wars, un autre blockbuster est attendu à terme même si le développement nécessitera sans doute plusieurs années. L'arlésienne Beyond Good & Evil 2 finira aussi par sortir.

Mais d'ici là Ubisoft aura sorti plusieurs gros titres, dont notamment le prochain Far Cry. Le calendrier de sorties de l'exercice étant concentré sur le premier semestre (débutant en avril dans le cas d'Ubisoft), le risque de décalage à l'exercice suivant apparaît limité.

En termes de calendrier, Midcap Partners signale aussi que le mois de juin, qui comporte le salon de l'E3 (du 12 au 15) est historiquement très porteur pour le titre, car il s'accompagne de l'annonce de nouveaux projets.

L'aspect spéculatif du titre ne peut pas non plus être ignoré, aux yeux de M. Planade. D'autres acteurs, de taille pourtant significativement inférieure et de faible rentabilité, sont bien mieux valorisés, souligne-t-il en rappelant le rachat par Microsoft de ZeniMax Media, la maison mère de Bethesda, pour 7,5 milliards de dollars (Ubi n'est actuellement valorisé que 8 milliards de dollars, "ouvrant la voie à tous les scenarii possibles")

Enfin, Midcap note que le groupe s'abstient de tout optimisme vis-à-vis du segment du free-to-play compte tenu des déconvenues passées, alors que l'expérience accumulée pourrait finir par se traduire enfin en succès (sur The Division Heartland, Roller Champions ou le jeu mobile avec Tencent).

"L'ensemble de ces éléments, dans un secteur toujours aussi porteur, nous conduisent, à prévisions équivalentes, à repasser à l'achat sur Ubisoft avec un maintien de notre objectif de cours de 75 euros", conclut Charles-Louis Planade, sans exclure de relever ses prévisions en fonction de l'arrivée progressive d'éléments précise sur les titres à venir.

En Bourse, le titre restait en repli jeudi matin, mais surperformait la baisse de 1,5% du CAC 40 en s'affichant à 54,24 euros (-1,06%) vers 11h00.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse