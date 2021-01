Ubisoft entertain : L'éditeur Ubisoft ravit à EA le prochain jeu vidéo Star Wars et grimpe en Bourse

(BFM Bourse) - Ubisoft va collaborer avec Lucasfilm Games pour développer une nouvelle aventure narrative Star Wars. Une très belle prise pour l'éditeur français de jeux vidéos, dans la mesure où la filiale de Disney s'appuyait jusqu'ici sur l'américain Electronic Arts.

L'annonce mercredi après-midi par Ubisoft du projet de création d’un nouveau jeu Star War avec Lucasfilm Games n'est pas passé inaperçu, étant donné l'aura mondiale de la "franchise" née de l'imagination de George Lucas, et rachetée en 2012 par le numéro 1 mondial du divertissement. Le cours de Bourse de l'éditeur de jeux vidéos a bondi de 5,46% dans la foulée, et l'action accélérait encore jeudi, de 1,65% à 84,88 euros vers 11h15.

"La richesse de l’univers de Star Wars est une source d'inspiration fabuleuse pour nos équipes", a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft. "C'est le début d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l'incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans", a ajouté le dirigeant.

Un Assassin's Creed sauce Star Wars?

Comme le rappelle Charles-Louis Planade, grand connaisseur du dossier, jusqu'ici c'est à Electronic Arts que Lucasfilm Games confiait la production des jeux issus de l'univers de la saga intergalactique. Le spécialiste américain développait notamment des jeux de tir (Battlefront), de simulation de combat spatial (Squadrons) ou d'action-aventure (Fallen Order). Le projet envisagé avec Ubisoft semble plutôt se diriger vers un jeu d'aventure narrative, susceptible de générer des niveaux de ventes "équivalents à un bon Assassin's Creed", la marque phare du groupe français, note l'analyste de Midcap Partners.

"Cette annonce a le mérite de consolider le portefeuille du groupe à moyen terme", indique Charles-Louis Planade, observant qu'aucune date n'est donnée à ce stade pour la sortie de ce jeu "qui demandera certainement plusieurs années de développement".

Renforcement des liens avec Disney

L'analyste souligne également que ce nouveau projet renforce les liens avec Disney "pour lequel le groupe Ubisoft développe désormais deux jeux majeurs : Avatar et maintenant Star Wars". En ce sens, le groupe américain apparaît maintenant davantage que Tencent ou Google comme le "prédateur naturel" d'Ubi...

Pour autant, à ce stade Midcap Partners se contente d'un léger relèvement de son objectif, de 72 à 75 euros par action. La solidité du groupe semble "correctement valorisée" par le marché "notamment au regard des perspectives plutôt molles que nous attendons pour l'exercice n+1", observe Charles-Louis Planade.

