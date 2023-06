À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le nouveau centre de données embarqué de Thales remporte le Crystal Cabin Award dans la catégorie Systèmes, matériaux et composants de cabine.



Le Crystal Cabin Award est le prix le plus important au monde dans le domaine des innovations de cabine et des produits embarqués.



Le centre de données embarqué de Thales comprend six technologies brevetées. Son architecture hyper convergente est construite autour de lames individuelles qui prennent en charge plusieurs fonctions. Chaque lame peut être remplacée ou mise à niveau en fonction des besoins des compagnies aériennes.



'Nous sommes ravis d'annoncer que le centre de données embarqué volera à bord d'un avion connecté de Thales dans le courant de l'année', a souligné TK Kallenbach, directeur général de Thales Inflyt Experience.



