Thales : En partenariat pour une constellation de satellites

(CercleFinance.com) - Thales et un groupe d'acteurs européens du spatial et des télécommunications, dont Airbus, Eutelstat, SES, ont formé un partenariat afin de répondre à l'appel d'offres de la Commission européenne relatif à la future constellation européenne de satellites IRIS².



Celle-ci vise à fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente.



Le consortium, ouvert à d'autres acteurs, sera dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space.



Le consortium s'appuiera également sur une équipe dite ' Core Team ' comprenant les entreprises suivantes : Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales.



Ensemble, ils souhaitent développer une constellation de satellites à la pointe de la technologie basée sur une architecture multi-orbite interopérable avec l'écosystème terrestre.



