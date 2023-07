Thales : Contrat avec la Suède pour des radars longue portée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé un contrat avec l'administration suédoise du Matériel des Armées (FMV) pour la fourniture et l'installation de radars SMART-L Multi Mission à longue portée.



'Ces radars contribueront à maintenir la souveraineté de l'espace aérien suédois en offrant à tout moment des capacités d'appréciation de la situation aérienne supérieures', souligne Thales.



Conçus pour détecter et poursuivre de multiples objectifs à longue distance, 'ces radars permettent de surveiller et localiser en permanence les plateformes aériennes amies et ennemies', ajoute la société.



'Nous sommes fiers d'avoir été choisis par le FMV pour renforcer les capacités de surveillance aérienne de la Suède, dans un environnement qui présente des défis de plus en plus complexes. Avec ce contrat, Thales jouera un rôle important dans la protection de la souveraineté aérienne Suédoise',a déclaréChristophe Salomon, directeur général adjoint en charge des Systèmes Terrestres et Aériens chez Thales.



