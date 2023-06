Thales : Contrat autour de la télémétrie de la fusée Ariane 6

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) annonce la signature d'un contrat avec ArianeGroup pour la production du transmetteur de télémétrie pour Ariane 6.



Dans un premier temps, ce contrat couvrira jusqu'au 15ème lancement d'un programme qui doit s'étendre sur 30 ans.



Il s'agira de livrer 30 équipements d'ici l'automne 2025, et permettre ainsi de préparer la montée en cadence pour la phase d'exploitation.



La fonction principale des deux transmetteurs de télémétrie est de transférer vers le sol les données émises par le lanceur durant toute la durée de la mission de lancement et ainsi de réaliser les analyses après chaque vol.



Cet émetteur de 30W présenté comme 'extrêmement performant', a été intégralement conçu et réalisé par Thales Alenia Space en Espagne, créant ainsi la possibilité d'une ligne de produits d'émetteurs numériques spatiaux.



