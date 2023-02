Societe generale : Sans son retrait de Russie, Société Générale aurait égalé son record de profits de 2021

(BFM Bourse) - La banque rouge et noire affiche de solides bénéfices pour 2022, malgré l'impact dans ses comptes de son retrait de Russie. L'année 2023 sera un exercice de "transition" pour Société Générale, qui table sur une baisse de ses revenus.

Les résultats des principales banques françaises sont à l'agenda de cette semaine. Premier à ouvrir le bal des publications, BNP Paribas a fait état d'une copie plutôt mitigée malgré des résultats annuels record en 2022.

Ce mercredi matin, c'est au tour de la Société Générale de rendre des comptes au marché. La banque rouge et noire offre pour sa part une prestation marquée bien évidemment par son départ précipité de Russie. Un épisode qui a quelque peu écorné les profits annuels de la banque. Le bénéfice net de Société Générale a été divisé par près de trois à 2 milliards d'euros. Ils incluent une charge de plus de 3 milliards d'euros liée à la vente de sa filiale russe Rosbank, en milieu d'année.

Sans cette cession, le groupe indique qu'il aurait pu égaler son record de 2021. Société Générale avait alors dégagé un résultat net record de 5,6 milliards d'euros cette année-là. Mais petit lot de consolation, le bénéfice net publié en 2022 dépasse les attentes du consensus des analystes compilé par Factset, qui tablait sur un peu moins de 1,5 milliard d'euros.

Une activité record en 2022

Mais plus haut dans les comptes, l'activité de Société Générale est restée dynamique en 2022. le produit net bancaire (PNB) - équivalent du chiffre d'affaires chez les banques - a progressé de 8,8% sur un an à 28,06 milliards d'euros. Les activités en banque de financement et investissement ont porté les revenus de Société Générale. Elles ont progressé de 14,3% à 10,08 milliards d'euros à la faveur d'une forte volatilité sur les marchés actions et taux.

L'activité banque de détail en France est également bien orientée, avec un PNB en hausse de 4,1% à 8,84 milliards d'euros. Le groupe a réalisé depuis le 1er janvier la fusion de Société Générale et Crédit du Nord, ses deux réseaux de banque de détail dans l’Hexagone. Société Générale peut compter également sur sa banque en ligne Boursorama dont la croissance annuelle du nombre de clients a également atteint un record (+1,4 million) pour atteindre une base totale de 4,7 millions.

Point noir de la publication, le coût du risque, ces sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis, a été multiplié par près de 2,4 l'an dernier pour atteindre 1,65 milliard d'euros. De son côté, le ratio de fonds propres durs, indicateur clé de solidité des acteurs bancaires, s'élève à 13,5%.

Des actionnaires choyés

Pour 2023, la banque est plus prudente, considérant cette année comme une "année de "transition". Elle prévoit une baisse de ses revenus du fait des "spécificités du fonctionnement du marché français avec, en particulier, une production de crédit toujours contrainte par le taux d'usure, dans la continuité de 2022, et la poursuite de la hausse des taux de l'épargne réglementée".

Le groupe a profité de la publication pour confirmer ses ambitions à 2025. La Société Générale table notamment sur un coefficient d’exploitation inférieur à 62% et une rentabilité attendue à 10% (taux de rentabilité des fonds propres tangibles) sur la base d’une cible de ratio CET1 de 12% après implémentation de Bâle IV.

Comme BNP Paribas la veille, Société Générale a annoncé qu'elle allait choyer ses actionnaires en 2023. La banque va verser à ses actionnaires au titre de l'exercice 2022 un dividende en numéraire de 1,70 euro par action. Ce retour aux actionnaires sera complété par un programme de rachat d'actions d'environ 440 millions d'euros, équivalent à environ 0,55 euro par action. Au total, ce sont près de 1,8 milliard d'euros qui seront reversés aux actionnaires de la Société Générale. Ce plan de distribution aux actionnaires représente ainsi près de 90% des bénéfices dégagés par la banque en 2022.

A la Bourse de Paris, l'action Société Générale est en légère hausse de 0,2% après avoir cédé jusqu'à 2,6% dans les premiers échanges.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse