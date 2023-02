Bnp paribas act.a : Plus optimiste pour 2025, BNP Paribas va retourner près de 10 milliards d'euros à ses actionnaires

(BFM Bourse) - La banque a revu à la hausse les objectifs de son plan stratégique et a décidé de réaliser 5 milliards d'euros de rachats d'actions auxquels s'ajoutent environ 4,8 milliards d'euros de dividendes. Ces annonces permettent de compenser des résultats trimestriels sans relief.

C'est une copie mitigée qu'a rendue BNP Paribas au marché ce mardi, l'établissement de la rue d'Antin étant comme souvent le premier à ouvrir le bal des résultats trimestriels des banques du CAC 40.

Derrière la façade des résultats annuels record, avec un bénéfice net de 10,2 milliards d'euros, les comptes du quatrième trimestre s'avèrent mi-figue mi-raisin, la banque Jefferies les qualifiant de "peu passionnants".

Le bénéfice net réalisé d'octobre à décembre 2022 de 2,15 milliards d'euros s'avère 2% inférieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 2,22 milliards d'euros, selon Royal Bank of Canada. L'établissement canadien explique que la banque tricolore a manqué les attentes en raison de coûts plus élevés qu'attendu. Les coûts ajustés, à 8,28 milliards d'euros sur le trimestre, ont ainsi dépassé de 2% les anticipations du consensus.

Au niveau des revenus, le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires chez les banques, s'est lui inscrit pile en ligne avec les attentes à 12,11 milliards d'euros.

Un coût du risque maîtrisé

Point d'attention, le coût du risque, c'est-à-dire les provisions mises de côté par les banques pour faire face aux impayés sur leurs engagements, est resté contenu, s'élevant à 773 millions d'euros contre 510 millions d'euros un an plus tôt. Rapporté aux encours de crédit, le coût du risque se maintient à un niveau relativement bas, de 31 points de base (0,31 point de pourcentage) contre 23 points, il y a un an et 39 points sur le troisième trimestre. Le ratio de solvabilité CET1 (common equity tier one) s'est établi à 12,3% contre 12,2% attendu par les analystes.

Mais comme le souligne Jefferies, les principales annonces du groupe se situaient en dehors de la communication des résultats financiers à proprement parler.

Tout d'abord, BNP Paribas a revu à la hausse ses prévisions pour 2025 contenues dans son plan stratégique "GTS" (Growth, Technology, Sustainability, soit croissance, technologie et développement durable) qui avait été lancé il y a un an. Ce plan met l'accent sur les enjeux liés à la finance durable et à la technologie (intelligence artificielle, cloud) tout en poursuivant une croissance rentable.

Ce plan prévoyait initialement une croissance moyenne du résultat net part du groupe de plus de 7% par an sur la période 2021-2025 et un ROTE (taux de rentabilité des fonds propres tangibles) de plus de 11% en 2025.

BNP Paribas table désormais sur une croissance moyenne de son résultat net par action de plus de 9% par an sur 2022-2025 (et de plus 12% du bénéfice par action, grâce aux rachats d'actions) et sur un ROTE d'environ 12%. Jefferies calcule que, selon ces projections, le résultat net du groupe atteindrait 13,2 milliards d'euros en 2025 et le bénéfice par action 11 euros au même horizon, alors que les analystes tablaient jusqu'à présent sur 11,9 milliards et 10,1 euros.

Près de 5 milliards d'euros de dividendes

BNP Paribas a également confirmé vouloir dégager un effet ciseau (la différence entre la croissance du PNB et celle des frais de gestion) positif de 2% par an en moyenne.

Vient ensuite la distribution aux actionnaires. La banque a décidé de verser 50% de son résultat net distribuable, soit 3,9 euros par action. En montant, Jefferies estime que cela représente environ 4,8 milliards d'euros. Sachant que le nombre d'actions BNP Paribas s'élève actuellement à environ 1,23 million, nos calculs aboutissent exactement au même chiffre.

A ces dividendes s'ajoutent les rachats d'actions prévus par l'établissement de la rue d'Antin, pour un total de 5 milliards d'euros cette année, portant ainsi le retour à ses actionnaires à 9,8 milliards d'euros.

Ce montant inclut notamment les 4 milliards d'euros de rachats d'actions que la banque s'était engagée à opérer lors de l'annonce, fin 2021, de la vente de sa filiale américaine Bank of the West à Banque de Montréal (BMO) pour 16,3 milliards de dollars (soit 14,4 milliards d'euros à l'époque). BNP Paribas a finalisé cette cession il y a à peine six jours, dégageant une plus-value exceptionnelle de près de 3 milliards d'euros, et une libération de fonds propres de 11,6 milliards d'euros dont 4 milliards seront, donc, utilisés pour les rachats d'actions et le reliquat pour des acquisitions ou des investissements.

Le groupe exécutera ce programme de rachats en deux tranches de 2,5 milliards d'euros chacune, et une demande d'autorisation à la Banque centrale européenne (BCE), qui supervise les banques de la zone euro, a été soumise pour la première tranche. Au total cette distribution de 9,8 milliards d'euros s'avère supérieure aux attentes, apprécie Jefferies.

A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas signe la plus forte hausse du CAC 40, progressant de 1,8% vers 11h, alors que l'indice parisien est stable.

