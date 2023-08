Societe generale : En serrant la vis sur les coûts, Société Générale renoue avec les profits

(BFM Bourse) - La banque rouge et noire a publié des profits trimestriels meilleurs que prévu, grâce à une meilleure gestion des coûts. Société Générale présentera son nouveau plan stratégique sous l'ère Slawomir Krupa le 18 septembre prochain.

Les banques françaises passent sans encombres l'épreuve des résultats. La semaine passée, BNP Paribas a fait mieux que les attentes du marché, une performance qui avait alors été gratifiée d'une hausse de 3% à l'issue de la séance du mercredi 27 juillet, jour de la publication.

Sa concurrente Société Générale, qui a un nouveau directeur général depuis fin mai, dépasse également les attentes grâce à une bonne maîtrise de de ses frais de gestion. La banque de la Défense a surtout renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Ce qui permet à l'action d'évoluer en hausse de 2,4% vers 11h45 et de largement surperformer le CAC 40 qui plie de 0,9% au même moment.

Des profits trimestriels qui reviennent dans le vert

Les profits du deuxième trimestre de la banque rouge et noire sont revenus dans le vert. Le bénéfice net de l’établissement bancaire s’est établi à 900 millions d'euros entre avril et juin, là où le groupe accusait une perte nette de 1,5 milliard d'euros un an auparavant. Les comptes de Société Générale portaient alors la trace de son départ précipité de Russie avec la vente de sa filiale Rosbank.

Les profits sont soutenus par un coût du risque moins élevé que prévu, ces sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis, à 166 millions d'euros. Le marché redoutait un coût du risque plus de deux fois supérieur à ce qu'a dévoilé Société Générale.

"Le coût du risque s'établit à un niveau très bas reflétant la qualité de notre origination et de notre portefeuille de crédits", a indiqué le directeur général, Slawomir Krupa, dans un communiqué.

La banque dépasse aussi les 670 millions d'euros de résultat net, prévus par le consensus des analystes compilé par Société Générale. Plus haut dans les comptes, le produit net bancaire (PNB) – équivalent du chiffre d’affaires pour les banques - a reculé de 8,9% à 6,29 milliards d’euros.

La banque de détail flanche

Dans la banque de détail, Société Générale a vu ses revenus trimestriels se contracter de 13,6% sur un an, du fait des spécificités du fonctionnement du marché français. La marge nette d’intérêt plonge de 17,4% au deuxième trimestre. Ce net repli de cet indicateur est notamment dû "à la hausse du taux d’épargne réglementée (Livret A, LDD)" et à "un effet de décalage dans le temps de la hausse des taux des nouveaux prêts immobiliers du fait du taux d’usure".

En France les crédits étant à taux fixes, les banques ne bénéficient que progressivement de la remontée des taux d’intérêt, le temps que le stock de crédit soit progressivement constitué de nouveaux prêts avec des taux plus élevés.

Au deuxième trimestre, la banque de financement a également vu ses revenus reculer de 7,3%, souffrant de la comparaison avec un "deuxième trimestre 2022 particulièrement élevé". Les activités de marché ne sont pas non plus en grande forme, en raison de la baisse de la volatilité sur les places financières. Cette division a vu ses revenus s'effriter de 12,7% entre avril et juin, dont une baisse de 18,4% sur les activités taux, crédit et change.

A l'international, Société Générale parvient à tirer son épingle du jeu avec un produit net bancaire en hausse de 6,3% sur un an, pour s'élever à 2,36 milliards d'euros. La filiale de location automobile ALD a vu ses revenus bondir de 17%, dopés par l’acquisition du néerlandais LeasePlan finalisée en mai.

Sur le plan de la solvabilité, Société Générale affiche un ratio de capital CET 1 de 13,1% à fin juin.

Rachats d'actions et plan stratégique

Société Générale a indiqué avoir lancé son programme de rachats d'actions de 440 millions d'euros. Ce programme avait été annoncé par la banque lors de la publication de ses résultats annuels mais elle attendait encore l'approbation de la Banque centrale européenne, le régulateur des banques de la zone euro.

De plus, Société Générale tiendra le 18 septembre prochain une journée dédiée aux investisseurs pour présenter une nouvelle feuille de route stratégique. Dans une précédente note, Jefferies estimait que la banque pourrait alors réserver de bonnes surprises à cette occasion et potentiellement réviser à la hausse certains objectifs.

Crédit Agricole SA, dernière des trois grandes banques françaises cotées, publiera pour sa part ses comptes trimestriels vendredi.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse