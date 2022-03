Societe generale : Ces groupes qui perdent déjà plus du tiers de leur valeur depuis le début de la guerre

(BFM Bourse) - Société Générale, Renault, Alstom, mais aussi Faurecia, Valeo, Derichebourg ou encore Casino, nombreux sont les grands groupes cotés tricolores qui abandonnent déjà plus d'un tiers de leur valeur depuis le 24 février dernier, date du début de l'invasion russe.

En moins de deux semaines, depuis le lancement de l'offensive russe en Ukraine, le CAC 40 a déjà fondu de plus de 1000 points, tombant ce lundi matin à un nouveau plancher depuis mars 2021 après avoir enregistré, lors de la semaine écoulée, sa pire performance hebdomadaire (-10,2%) depuis le krach de mars 2020.

Si le baromètre de la cote tricolore lâche autant de lest, sur fond de panique liée au choc provoqué par le conflit armé sur de nombreux marchés de matières premières (énergie, métaux, céréales, etc.), sa performance est tirée vers le bas par certains fleurons. En premier lieu par ceux dont l'exposition à la Russie est relativement importante, comme Société Générale, Alstom ou Renault, qui affichent les trois plus fortes baisses du CAC 40 sur un mois. Également très actifs sur le sol russe, TotalEnergies signe en revanche une performance en ligne avec celle de son indice de référence sur le dernier mois (-13,1% pour le géant pétrolier contre -13,5% pour le CAC sur la période), limitant son repli grâce à la flambée des cours pétroliers - le cours du baril de Brent atteignant notamment ce matin un pic depuis 10 ans (+8% à 127,5 dollars peu avant 10h).

Sur le reste de la cote, ou plus précisément au sein de l'indice élargi SBF 120, une douzaine de groupes enregistrent un recul supérieur à 30% sur un mois, dont certains n'ayant aucun lien apparent avec la Russie. C'est notamment le cas de Dericheborug (-33%) sur la période ou des équipementiers Valeo (-42%) et Forvia (ex-Faurecia, -40%), qui payent au prix cher la présentation de perspectives jugées décevantes, annuelles pour le premier et à horizon 2025 pour le second, qui vient de boucler une acquisition structurante.

Le secteur du tourisme pâtit également de la guerre en cours aux portes de l'Europe, Trigano et Air France - KLM cédant respectivement 29,7% et 23% sur un mois. Le spécialiste de la restauration collective Elior s'effondre pour sa part sur fond de crise de gouvernance (-40% sur un mois), alors que son directeur général Philippe Guillemot a fait part au conseil d’administration de sa volonté de démissionner de son mandat vendredi dernier, quelques heures après avoir été reconduit à une large majorité.

[Les dix plus fortes chutes du SBF 120 sur un mois, ce lundi 7 mars à 10h15]

Société Générale: -44,4% Valeo: -41,6% Forvia (ex-Faurecia):-39,7% Elior: -37,6% Renault: -36,3% Alstom: -36% TechnipEnergies:-33,4% Derichebourg: -33,3% Casino Guichard: -32,6% BNP Paribas: -31,9%

Si Société Générale occupe une position de premier plan en Russie via sa filiale Rosbank, qui pèse environ 9% du produit net bancaire (PNB) total -équivalent du chiffre d'affaires pour les établissements bancaires- du groupe, les autres géants français du secteur ne sont pas épargnés par le conflit actuel. Crédit Agricole (-31,6% sur un mois) a en effet annoncé ce lundi matin que ses expositions totales, "on-shore" et "off-shore", en Russie et en Ukraine représentaient 6,7 milliards d'euros d'engagements commerciaux, soit environ 0,6% du total. La banque est notamment présente en Ukraine et en Russie au travers de deux filiales détenues à 100% : la banque Crédit Agricole Ukraine et la filiale de Crédit Agricole CIB, CACIB AO, en Russie.

De son côté, BNP Paribas est actif en Ukraine via sa filiale UkrSibbank (détenu à 60%), qui opère 300 agence et compte 5200 salariés. À ce stade, UkrSibban dit s'être organisé pour maintenir "dans toute la mesure du possible" son activité, et le PDG de BNP Paribas a indiqué sur LinkedIn que le groupe "fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité des salariés et de leur famille", envers qui il exprime "toute [son] admiration pour leur bravoure et leur forte mobilisation".

