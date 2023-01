Safran : Un nouveau directeur nommé chez Landing Systems

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a annonce hier la nomination de Stewart Odurny en tant que directeur clients et stratégie de Safran Landing Systems à compter du 2 janvier 2023.



Il aura la charge des programmes, des ventes et du développement de nouveaux marchés en lien avec les avionneurs.



Stewart Odurny a débuté sa carrière chez Messier-Dowty en 2002 en tant que Responsable des Achats, puis devient Directeur des Achats.



En 2012, il rejoint le Canada en tant que Directeur Commercial et Marketing Amérique du Nord de Safran Landing Systems. Depuis 2016, Stewart Odurny occupait le poste de Vice-Président Commercial et Marketing pour l'Amérique du Nord.





