Safran : Nomination d'une nouvelle secrétaire générale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Celeste Thomasson comme secrétaire générale à compter du 1er août. Elle remplace Alex Fain, qui fait valoir ses droits à la retraite, et devient membre du COMEX du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique et la défense.



Celeste Thomasson a rejoint Safran en 2002 en tant que responsable juridique de Messier Services. Elle a rejoint Zodiac Aerospace en février 2018 en tant que membre du directoire avant de devenir CEO de Safran Seats UK en janvier de l'année dernière.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAFRAN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok