Safran : Jefferies relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'conserver' sur Safran avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 euros, jugeant que le groupe a dépassé ce qu'il pensait possible, 'que ce soit face à la transition du CFM56 vers le LEAP, le clouage au sol du MAX ou la Covid-19'.



'Les coûts se sont montrés plus variables que prévu et le fonds de roulement moins volatile. Ce n'est pas tant que nous avons sous-estimé Safran, mais davantage qu'il a surperformé de façon répétée, selon nous', affirme le broker, qui attend un bilan solide fin 2022.



