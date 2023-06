Safran : Discute du rachat d'une filiale d'Air Liquide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé jeudi être entré en négociation exclusive avec Air Liquide en vue d'acquérir ses activités d'oxygène aéronautique.



Dans un communiqué, l'équipementier français explique que la transaction lui permettrait de renforcer l'activité de systèmes d'oxygène de sa filiale Safran Aerosystems.



Cette division conçoit des équipements destinés à assurer la sécurité des équipages et des passagers à bord des avions civils et militaires ainsi que des hélicoptères.



Elle compte aujourd'hui près de 500 salariés répartis entre les Etats-Unis et la France.



Basées à Sassenage (Isère), les activités technologiques aéronautiques d'Air Liquide sont essentiellement centrées sur des produits et systèmes d'oxygène et d'azote.



Avec près de 220 collaborateurs, la branche a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros.



Safran - qui évoque des activités et des savoir-faire 'très complémentaires' - indique que l'opération pourrait être réalisée début 2024.



