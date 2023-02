Legrand : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Legrand avec un objectif de cours inchangé de 84 euros.



Legrand a publié ce matin des résultats 2022 supérieurs aux attentes au niveau de la croissance organique, affichant une hausse de 9.7% dont 8.5% pour le seul T4 (le consensus était à 5.0%).



Le résultat net 2022 affiche une progression de 10.5% à 1 000 ME et le groupe entend proposer un dividende de 1.9 E (+15%). Il annonce également un programme de rachat d'actions d'un maximum de 500 ME sur 18 mois, rapporte Oddo.



Pour 2023, Legrand prévoit une croissance organique comprise entre -1% et +3% (2-6% en incluant 3% d'impact des acquisitions) et une marge d'EBIT ajusté, autour de 20%.



Alors qu'un conférence téléphonique est prévue ce jour avec le management, Oddo indique qu'il sera attentif aux commentaires sur des inflexions en cours ou à venir de la demande en résidentiel notamment ainsi que sur le niveau des stocks chez les distributeurs.





