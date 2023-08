Legrand : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note neutre sur le titre Legrand avec un objectif de cours inchangé de 88 euros.



Legrand a publié hier matin des résultats S1 légèrement au-dessus des attentes (5% au niveau l'EBIT ajusté).



Au 2e trimestre, Legrand a surpris par la faiblesse des volumes mais aussi par la vigueur de la marge, estime le bureau d'analyses. La croissance organique du CA au 2e trimestre a atteint seulement 2% (consensus à 3.6%).



Sur le S1, les volumes s'établissent donc en recul de 2.7% et les prix progressent de 7.3%. La marge d'EBITA s'est appréciée de 170 pb à 22.2%, soutenue par le fort écart entre les hausses de prix et l'inflation des matières premières et composants (+0.3% au S1 pour ces derniers).



'Nos BPA 2023 et 2024 sont révisés en hausse de 1.6% en moyenne. Nous intégrons la toute dernière acquisition (Teknica, 45 ME, Chili, UPS pour les datacenters). Nous prévoyons désormais pour 2023 une croissance organique du CA de 3.3% (dont -1.5% de volumes) et une marge d'EBIT ajusté de 20.1%', souligne l'analyste.





