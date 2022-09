CAC 40 : Vers une courte respiration des cours

(BFM Bourse) - L'analyse graphique et technique du CAC 40 (-0,24% hier à 5 769 points), tout en confirmant le biais baissier de fond, laisse augurer une respiration des cours à court terme, sous la forme d'un rebond technique de contestation, lui-même porté par les dossiers ayant le plus souffert depuis le 13 septembre, que ce soit Renault, Société Générale, Kering ou encore STMicroelectronics, pour autant de représentant des secteurs automobile, bancaire, du luxe ou de la technologie.

Pour rappel, le baromètre de référence de la Bourse de Paris s'est enfoncé la semaine dernière sous les 6 000 points, de façon très nette, avec le ton résolument belliqueux de la Fed, la "fuite en avant" de Vladimir Poutine appelant une mobilisation partielle des réservistes russes, et une batterie d'indicateurs d'activité peu avenants en Europe.

Au chapitre statistique, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est venu corroborer ce sentiment. L'indicateur baromètre de la première économie de la Zone Euro a manqué les attentes et recule à 84,3 points, au plus bas depuis... mars 2020 et le début de la crise sanitaire. Les commentaires accompagnant les données brutes de l'enquête sont sans concession ni nuance: "Le pessimisme concernant les mois à venir s'est décidément accru ; dans le commerce de détail, les attentes sont tombées à un niveau record. L'économie allemande glisse vers la récession."

Une récession qui "va entraîner un allègement de la contrainte sur les prix des matières premières ainsi que sur les derniers goulets d'étranglement subsistants. En attendant le reflux de l'inflation sous-jacente, la Fed reste toutefois dans une posture résolue afin de freiner une économie en surchauffe. De son côté, la BCE, qui a adopté une posture similaire, n'est pas en mesure de contrer seule le choc énergétique actuel mais elle peut toutefois éviter la diffusion des effets de second tour dans l'économie européenne", estime Romain Aumond (BFT IM).

Côté valeurs pour la seule séance de lundi, valeurs, M6 a terminé en baisse de plus de 4% à 13,80 euros après avoir profité des marques d’intérêt de plusieurs repreneurs pour rafler le deuxième plus grand groupe de télévision privé de France. Elior a connu une journée noire et a lâché plus de 25% lundi soir, plusieurs analystes doutant de la capacité du groupe à s'illustrer dans un environnement inflationniste.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions se sont une nouvelle fois contractés, à l'image lundi du Dow Jones (-1,11% à 29 260 points) ou du Nasdaq Composite (-0,60% à 10 802 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,03% à 3 655 points (-23,30% depuis le 1er/01).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9660$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board) à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance de ce mardi 27 septembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 000 points symboliques ont été rompus dans des conditions validantes de volumes et de volatilité, et la nouvelle zone de travail identifiée entre 5 785 et 6 000 points aura été traversée d'un seul trait la semaine passée. A ce stade, la possibilité d'une réaction technique va prendre corps. Il nous manquait la matérialisation des conditions de sa mise en place. Nous évoquions hier matin la possibilité d'une bougie en harami ou accélération baissière vive dès le début de séance. C'est en réalité en "marteau inversé" qui vient nous donner un signal de même nature.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5858.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5858.00 / 6000.00 / 6114.00 Support(s) : 5858.00 / 6000.00

