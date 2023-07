CAC 40 : Vers un mois d'août volatil

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, aura bénéficié de l'appui de Kering et de Publicis, entre autres dossiers particulièrement bien orientés. Le premier (+2,07%) continue de bénéficier de l'accueil par le marché du départ du patron de Gucci, et de changements en cascade dans l'état-major de la pépite du groupe. Le second (+1,93%) a enthousiasmé le marché grâce à une croissance impressionnante au deuxième trimestre, représentant plus du double de celle de son concurrent Omnicom, publiée la veille.

Au chapitre statistique, un coup d'oeil aux inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 228 000 nouvelles unités, montre des tensions chroniques sur le front de l'emploi privé. Alors que le Philly Fed est ressorti sous les attentes, à -13,5.

Pour être complet côté valeurs, à noter que des dossiers à la réputation défensive auront particulièrement bien performé hier, à l'instar d'Engie (+2,01%), Orange (+2,02%) ou Sanofi (+2,43%).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, le Nasdaq Composite fondant de 2,05% à 14 063 points, sous l'effet de l'accueil glaciale des copies trimestrielles de Netflix (-8,41%) et de Tesla (-9,74%). Le constructeur automobile de véhicules électrique a certes dépassé les attentes au deuxième trimestre, mais les commentaires de la direction laissent augurer de nouvelles baisses. Le géant du streaming video de son côté a publié un chiffre d'affaires qui s'est avéré inférieur aux attentes. Le Dow Jones, toujours grâce aux bancaires est parvenu à tirer les marrons du feu, en grappillant 0,47% à 35 225 points. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,68% à 4 534 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1140$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75,60$.

A l'agenda ce vendredi, à suivre en priorité la publication, à confirmer, des prévisions économiques actualisées, de la Commission Européenne.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous sommes au cœur - c'est-à-dire dans sa phase la plus large - , d'une figure en diamant. Pour rappel, il s'agit d'une figure proche d'un losange. Graphiquement, le diamant ressemble à un losange plus ou moins aplati : au début de la formation de la configuration, les cours évoluent à l'intérieur d'un coin qui va en s'agrandissant, puis, à mi-parcours, ils oscillent à l'intérieur d'un triangle qui va en s'amenuisant.

La volatilité intense jeudi 06/07 accrédite cette thèse, tout comme le rebond sur l'ensemble de la semaine passée, à ce stade. Nous arrivons à un niveau proche de la partie haute de ce losange, avec formation d'une mèche haute significative sur la bougie de jeudi 13/07. Plus que jamais, une attitude contrariante pour tout travail sur l'indice est la clef.

Le sens de sortie du diamant sera déterminant. Nous penchons pour une sortie par le bas. Les volumes, la volatilité et surtout une fédération sectorielle le confirmeront pleinement. Dans tous les cas, nous pouvons nous attendre à un mois d'août volatil.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime