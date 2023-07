Kering : Le départ du patron de Gucci et la réorganisation de Kering sont salués par les marchés

(BFM Bourse) - Le groupe de luxe a annoncé mardi soir plusieurs changements au sein de sa direction dont le départ du PDG de Gucci et la nomination de deux directeurs généraux adjoints. La Bourse apprécie ces décisions, jugeant qu'elles permettront d'aider la société à regagner de l'élan.

Kering change l'état-major de sa pépite. Le groupe de luxe et maison-mère de Gucci a procédé mardi à une série de changements de sorte à "renforcer" le pilotage de ses maisons. L'annonce la plus emblématique est peut-être celle du départ, à compter du 23 septembre, de Marco Bizzarri, PDG de Gucci depuis 2015, et qui a largement contribué à la formidable croissance de la marque italienne.

Gucci en transition créatrice

Mais plus récemment la griffe transalpine (qui représente la moitié des ventes de Kering et près des deux-tiers de son résultat opérationnel) connaît un coup de mou et se retrouve dans une difficile période de transition créatrice. L'an passé les revenus de Gucci n'ont progressé que de 1% en données comparables, et ceux de Kering de 9%, des croissances à des années lumières de celles des autres grands acteurs du luxe, comme Hermès (+23,4% en 2022) et LVMH (+17%).

La maison a nommé en début d'année un nouveau directeur artistique, Sabato de Sadarno, transfuge de Valentino, pour donner un nouveau souffle à Gucci avec une première collection attendue lors de la "fashion week" de Milan. Le PDG de Kering, François Henri-Pinault, avait exprimé en février le besoin de procéder à une "élévation" de la marque, ce qui revient à la rendre plus intemporelle.

Pour succéder de façon transitoire à Marco Bizzarri, le groupe a confié le poste de PDG de Gucci à Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering. "Il a pour mission, tandis que la Maison regagne en influence et en dynamisme, de renforcer les équipes et les opérations de Gucci, et de préparer ses équipes dirigeantes et son organisation pour l'avenir", a indiqué la société.

Outre ce départ, Kering a annoncé la nomination de deux directeurs généraux adjoints. Francesca Bellettini, PDG d'Yves Saint Laurent, devient ainsi DGA de Kering en charge du développement des maisons. "Les CEOs (directeurs généraux, NDLR) de toutes les marques lui seront rattachés, et elle sera chargée de piloter l'ensemble des maisons du groupe dans les prochaines étapes de leur développement", a indiqué l'entreprise.

De son côté, Jean-Marc Duplaix, le directeur financier de Kering depuis 2012, voit son costume s'élargir, le dirigeant devenant DGA de Kering en charge des opérations et des finances. Il pilotera ainsi l'ensemble des fonctions "corporate" de l'entreprise.

Une réorganisation qui a "beaucoup de sens"

Ainsi Francesca Bellettini et Jean-Marc Duplaix s'affirme comme les deux grands dirigeants de la société aux côtés de François-Henri Pinault.

A la Bourse de Paris, le marché est ravi, l'action Kering prenant 5,7% à 521,9 euros vers 9h30, signant de très loin la plus forte hausse du CAC 40.

Dans des notes publiées avant l'ouverture du marché, tant Royal Bank of Canada (RBC) qu'Invest Securities apprécient ces changements au sein de la direction, estimant qu'ils devraient être bien reçus par les investisseurs.

RBC considère que le départ du PDG de Gucci ne constitue pas une "grande surprise" et juge qu'il marque "une étape importante pour instiller un nouveau leadership (bien que transitoire) et une nouvelle perspective chez Gucci".

Sur le même sujet, Invest Securities apprécie que Marco Bizzarri soit remplacé temporairement par Jean-François Palus. "Alors que la recovery (la reprise de la dynamique, NDLR) de Gucci tarde à se matérialiser, la reprise en main de la marque phare du groupe par le bras droit de François-Henri Pinault devrait être bien perçue ce matin", souligne le bureau d'études.

"Beaucoup de sens à nos yeux"

RBC voit par ailleurs d'un bon oeil les nominations de Jean-Marc Duplaix et de Francesca Bellettini. Cette structure avec deux DGA "a beaucoup de sens à nos yeux", "le premier étant une main sûre qui a apporté une contribution inestimable au groupe ces dernières années, et la seconde ayant fait ses preuves dans le développement de la marque", explique la banque canadienne.

Le nouveau rôle de Francesca Belletini "devrait permettre un meilleur partage des connaissances et une meilleure supervision de l'ensemble du portefeuille de Kering" alors que son bilan chez Yves Saint Laurent est bon, poursuit RBC. Depuis sa prise de commandes de la marque, le chiffre d'affaires a été multiplié par six.

"Nous sommes également encouragés par le fait que Jean-Marc Duplaix assume officiellement des responsabilités plus larges au sein du groupe en tant que DGA de Kering, compte tenu de sa contribution inestimable et de sa supervision générale du groupe au cours des dernières années", fait également valoir RBC.

Kering publiera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain après la clôture du marché.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse