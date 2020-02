CAC 40 : Une résilience impressionnante, une soif d'achat inépuisable

(BFM Bourse) - L'appétit inoxydable pour le risque se confirme sur le CAC 40 (+0,90% à 6 111 points) qui a balayé sans aucune difficulté les 6 100 points, dont le rôle de résistance avait été largement fragilisé. Les investisseurs ont privilégié les cycliques et les valeurs les plus exposées à la Chine (pour son marché intérieur, ses capacités de production et d'approvisionnement), sur fond de signes rassurants sur la propagation du coronavirus Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est félicitée mercredi au Caire des "énormes progrès" effectués dans la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus depuis son apparition en décembre.

Par ailleurs, la volonté de la part des autorités chinoises d'assurer un soutien à l'économie dans ce contexte rassure des marchés depuis le début de la semaine. La Banque Centrale chinoise a envoyé des messages accommodants rassurants. Elle a de nouveau réduit lundi le coût de financement des banques commerciales pour soutenir une économie paralysée depuis plus d'un mois par l'épidémie du nouveau coronavirus. L'institution monétaire a ainsi proposé lundi 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) aux banques sous forme de facilités de prêts à moyen terme (MLF) d'un an, et ce à des conditions améliorées, avec un taux d'intérêt abaissé à 3,15%, au plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment. L'Institution monétaire a par ailleurs été rassurante sur les fondamentaux de l'économie chinoise dans son rapport trimestriel. Elle estime par ailleurs que l'impact sera "modéré".

Au chapitre statistique, aucun chiffre statistique européen majeur ne figurait à l'agenda ce mercredi. Outre Atlantique, le projecteur était braqué sur l'indice des prix à la production (hors alimentation et énergie), indicateur avancé de l'inflation, qui est ressorti en légère "surchauffe", à +0.5% en janvier contre 0.2% attendu...

Côté valeurs, les plus "sino-sensibles", sur le secteur du luxe par exemple, un certain nombre de cycliques à l'effet Bêta actuel import, et les équipementiers automobiles, parvenait à amplifier les variations de l'indice CAC 40, à l'image de, sans exhaustivité, LVMH (+2,49% à 419,05 euros), Christian Dior (+2,58% à 445,6 euros), Faurecia (+2,60% à 44,67 euros), Bouygues (+2,74% à 39,40 euros), TechnipFMC (+2,99% à 15,855 euros), Kering (+3,04% à 587 euros).

STMicroelectronics, très ponctuellement chahuté plus tôt dans la semaine avec le warning d'Apple, est vivement repartie de l'avant, en gagnant mercredi 4,60% à 29,13 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont repris leur inoxydable marche en avant jeudi, à l'image du Dow Jones (+0,40% à 29 348 points) ou du Nasdaq Composite (+0,87% à 9 817 points), indice à forte "coloration" technologique qui n'aura finalement pas été tourmenté le moins du monde par le warning d'Apple plus tôt dans la semaine. Enfin, le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,47% à 3 386 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0790$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 53.70$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité l'indice des prix à la consommation, en données finales en France à 08h45, le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des Gouverneurs à 13h30, et côté américain, l'indice manufacturier Philly Fed (Fed de Philadelphie), et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) à 16h00, ainsi que les stocks de brut à 17h00. Un programme dense, et riche en indicateurs majeurs.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mardi 25 février.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre de fond, qu'il convient de rappeler, car il sert de base de travail:

Sur le fond, l'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, insatiable. Comme nous le précisions dans nos précédentes analyses, le décrochage très ponctuel des 02 et 03 décembre n'a aucunement remis en doute la qualité du biais de fond. Il a défini le cadre d'une respiration, qui au final aura été de très courte durée. Cet épisode, du point de vue de la psychologie de marché, a répondu point par point dans son déroulé à l'épisode qui a suivi le décrochage ponctuel lui aussi, des 1er et 02 octobre. Ce phénomène de court reflux, rapidement contré, s'est répété une nouvelle au coeur du mois de janvier.

La croissance formelle des principaux points bas (15/08/19, 03/10/19, 03/12/19, 31/01/20) milite froidement dans le sens d'une poursuite en tendance haussière clairement définie. Le mouvement de rally de fin d'année, est amené à se poursuivre sur le premier trimestre.

La bougie en long blanc (marubozu) d'école tracée mardi 04/02, qui montre une mobilisation en un temps réduit du camp acheteur en rappelle d'autres dans l'historique récent de l'indice (11/10 ou 04/12) pour ne citer qu'elles.

La récente phase de courte dérive à plat est précocement terminée: l'indice phare tricolore a fait voler en éclats ce niveau de résistance (6 065 points), et en clôturant exactement sur ces points hauts de séance mercredi 12/02.

L'avis haussier de moyen terme en est renforcé.

Voici ce que nous proposions hier avant l'ouverture des débats:

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir, avec une possible visite des 6 100 points, zone de résistance, borne haute d'un range identifié. La réaction de l'indice à son contact sera aussi intéressante que prédictive.

Force est de constater que les 6 100 points ont été dépassés, avec clôture sur les points hauts de la séance, avec retour sur des sommets vieux de 12 ans et demi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6100.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Turbo Société Générale X133S est adapté.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6578.00 Support(s) : 6100.00 / 6000.00 / 5800.00

