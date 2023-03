CAC 40 : Une reprise de souffle qui n'écarte pas les risques de rechute

(BFM Bourse) - Rassuré par l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE et par la situation du Credit Suisse, le marché parisien est parvenu à clôturer dans le vert (+2,03% ), en reprenant, sans garantie de durabilité, le seuil symbolique des 7 000, points jeudi.

La puissante institution monétaire de Francfort a annoncé, sans surprise, un relèvement de 50 points de base de ses taux directeurs. Les yeux étaient tournés vers la conférence de presse consécutive, où Mme Lagarde a eu fort à faire, pour tenter de rassurer des marchés déstabilisés par la débâcle de trois établissements bancaires américains, et par les doutes entourant la solidité du Credit Suisse.

Cette hausse des taux a été "assortie de précautions de langage concernant les risques sur la stabilité financière", comme le relève Axel Botte, stratégiste international chez OSTRUM AM. "Le système bancaire ne présente pas de fragilités ni d’exposition significative aux institutions étrangères en difficulté. La baisse des projections d’inflation est surprenante compte tenu des dernières données d’inflation et du relèvement de la prévision de croissance pour 2023, d’autant que toutes les composantes de l’inflation à l’exception de l’énergie accéléraient en début d’année."

Les craintes sur la banque Credit Suisse, qui s'était effondrée en Bourse mercredi, se sont quelque peu apaisées grâce à l'intervention, notamment, de la Banque nationale suisse (BNS) qui a indiqué être prête à mettre des liquidités à disposition de la banque helvétique. Dans la foulée, Credit Suisse a décidé d'activer une option lui permettant d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la BNS.

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, en ressortant une nouvelle fois sous la barre des 200 000, militent pour une poursuite des tensions sur le marché de l'emploi, tensions elles-même génératrices d'inflation.

Côté valeurs, les banques, qui avaient plongé, ont peiné à rebondir. BNP Paribas a pris 1,3% et Credit Agricole SA a gagné 0,02% tandis que Société Générale a reculé de 1,2%. La hausse du CAC 40 a été portée par le luxe, Hermes prenant 4,7%, LVMH 3,5%, L'Oreal 3,4% et Kering 2,5%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont repris de vives couleurs, à l'image jeudi du Dow Jones (+1,17% à 32 246 points), et surtout du Nasdaq Composite (+2,48% à 11 717 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,76% à 3 960 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0660$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 68,50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, les données finales des indices des prix à la consommation de février en Zone Euro à 11h00, le rapport fédéral mensuel sur l'industrie à 14h15, et l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich, données préliminaires), à 15h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 7 000 points symboliques, que nous mettions sous surveillance rapprochée, ont volé en éclats mercredi, dans des conditions de volatilité et d'activité très impactantes. La différence de 262 points, entre les points hauts (ouverture au demeurant) et les points bas (proches de la clôture mercredi) témoigne d'une mobilisation massive et continue du camp vendeur tout au long de la séance. Nous sommes au cœur d'un mouvement de correction qui n'a pas atteint son paroxysme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7225.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 6740.00 / 6420.00 / 6185.00

