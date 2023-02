CAC 40 : Une inflation forte et durable pèse sur l'appétence au risque

(BFM Bourse) - La persistance d'une inflation forte outre Atlantique ne peut que mettre le marché face à une réalité: celle d'un maintien d'une politique monétaire ferme pendant encore de nombreux mois. La question du timing de l'inflexion des taux, et celle de la valeur du taux terminal des Fed Funds est loin d'être tranchée. D'autant que les PCE (personal consumption expenditures), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation, sont ressortis au-dessus de la cible vendredi (+0,6% en rythme mensuel contre +0,4%). Des chiffres qui viennent se conjuguer avec de nouveaux signes de tensions sur l'emploi (inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sous les 200 000 jeudi) et la consommation (U-Mich et dépenses des ménages vendredi).

"Les marchés s’ajustent au risque de resserrement plus fort et plus long", synthétise Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie de BFT IM. "Le déflateur de la consommation, mesure d’inflation préférée de la Fed, accélère au-delà des attentes à 5.4% l’an au total et à 4.7% l’an hors alimentation et énergie. Les anticipations de taux de la Fed se tendent avec un taux terminal escompté à 5.5%+ (borne haute) et une moindre probabilité de voir une baisse des taux avant 2024."

Le CAC 40 aura perdu 1,78% à 7 187 points vendredi, traçant un écart important entre les points hauts et bas de séance.

Côté valeurs, les investisseurs ont continué à décortiquer les nombreuses publications. Saint-Gobain (+4,82% à 55,93 euros) a enchanté les marchés après avoir signé des records historiques et des performances meilleures que prévu sur l'intégralité de ses indicateurs annuels. Hors CAC 40, Fnac Darty a chuté de plus de 9% après avoir prévenu que son premier semestre 2023 serait difficile en raison des ajustements des dépenses de ménages et des coûts énergétiques. Tout comme Valeo (-9,1%) après avoir publié des perspectives 2023 qui ne plaisent guère aux investisseurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire rouge vif, sous l'effet de la publication d'une inflation (PCE) plus forte que prévu. Le Dow Jones a perdu 1,02% à 32 816 points et le Nasdaq Composite 1,69% à 11 394 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,05% à 3 970 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0550$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.80$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, outre Atlantique, les commandes de biens durables à 14h30 et les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare sur actions de la Bourse de Paris a creusé ses pertes vendredi après une publication statistiques, clôturant vendredi exactement sur les points bas de séance, et traçant une structure en marubozu doublé d'une englobante baissière nette. L'alerte est significative, et ouvre la voie à un reflux en direction de la moyenne mobile longue à 50 jours (en orange). Pour la suite, il faudra un faisceau de signaux concordants pour militer pour une inversion de tendance. Nous n'y sommes pas.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6420.00

