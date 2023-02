Saint gobain : Profondément transformé, Saint-Gobain bat des records de résultats à tous les étages

(BFM Bourse) - Les comptes annuels du fabricant de matériaux de construction ont largement dépassé les attentes du marché, permettant à l'action de prendre la tête du CAC 40. Mais 2023 constituera un important test stratégique pour la société.

Société doyenne du CAC 40 - ses origines remontent à la création de la manufacture royale des glaces en 1665 par Colbert sous Louis XIV – Saint-Gobain passe au tableau d'honneur ce vendredi.

Le spécialiste des matériaux de construction a livré des comptes annuels, salués par le marché, l'action prenant 5,6% vers 11h00, offrant un soutien bienvenu au CAC 40 qui de son côté avance de 0,2%. "Les attentes sont dépassées sur chaque indicateur et chaque indicateur atteint un record", résume Deutsche Bank.

"Je sais que d'autres groupes ont parlé de Grand Chelem, je n'ai pas la prétention du Grand Chelem, mais on a un record sur toutes les lignes financières", a de son côté déclaré à la presse, le directeur général Benoît Bazin, cité par l'AFP.

Le cash triplé

Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 15,9% à 52 milliards d'euros en 2022 et de 13,3% en données comparables soit hors variation des changes et de périmètre. Cette progression a été portée par les prix, avec une contribution positive de 14,6%, ce qui lui a permis d'amortir l'inflation des coûts de l'énergie et des matières premières qui a pesé à hauteur de 3 milliards d'euros en 2022 sur les comptes de l'entreprise. Les volumes ont ,eux, eu un impact négatif de 1,3% sur l'année et de 2,3% au second semestre.

Le groupe bénéficie du marché dynamique de la rénovation énergétique dans de nombreux pays, porté par des normes environnementales plus exigeantes, avec souvent à la clef des aides gouvernementales et une rentabilité supérieure aux autres projets.

Le résultat d'exploitation a augmenté de 66% sur un an à 5,34 milliards d'euros, dépassant de 2,7% les attentes du consensus des analystes. La marge correspondante s'est établie à 10,4% en hausse de 270 points de base (2,7%) sur un an, et supérieure aux 10,1% anticipé par les bureaux d'études.

Le bénéfice net part du groupe a progressé de 19% à 3 milliards d'euros, la génération de trésorerie a été multipliée par trois à 3,8 milliards d'euros et la rentabilité des capitaux employés a atteint 16,1% contre 10,7% en 2021.

Rotations d'actifs

Saint-Gobain semble tirer les fruits d'une importante rénovation qui l'a amené à procéder à d'importantes rotations d'actifs, c'est-à-dire des cessions remplacées par des acquisitions, pour modifier le profil de la compagnie et déplacer son centre de gravité vers la valeur et la croissance.

Parmi les exemples les plus parlant, le groupe a notamment vendu la société Lapeyre, spécialisée dans l'aménagement de la maison, à la société allemande Mutares en 2021. Dernièrement, le groupe s'est séparé de son activité Cristaux et Détecteurs et a signé un accord pour céder son activité de distribution au Royaume-Uni, dont la marque Jewson.

Deutsche Bank souligne ainsi qu'environ un tiers du chiffre d'affaires de la société a été concerné par ces rotations d'actifs au cours des quatre dernières années, avec la sortie de nombreuses activités à faibles marges dans la distribution. La banque allemande constate que plus de 60% des bénéfices du groupe proviennent désormais de l'Amérique du Nord, de l'Asie et d'autres pays émergents, avec, en sus, un "positionnement significatif" dans la chimie de construction qui représente des revenus 5,3 milliards d'euros.

Pour se renforcer dans ce segment, Saint-Gobain acquis sur les deux dernières années le français Chryso et l'américain GCP Applied Technologies pour 3 milliards d'euros cumulé (en valeur d'entreprise). Le groupe français avait tenté, en vain, de prendre le contrôle du spécialiste et géant suisse de ce secteur, Sika, avant d'y renoncer en 2018.

Le grand test stratégique de 2023

"Nous pensons que la transformation [de Saint-Gobain] constitue un succès mais 2023 marquera un test et permettra de savoir à quel point le groupe est devenu résilient", prévient UBS.

Pour 2023, Saint-Gobain a indiqué anticiper un "ralentissement modéré" de ses marchés, avec "une baisse de la construction neuve" dans certaines géographies mais aussi "une bonne résilience globale" du marché de la rénovation. Dans ce contexte, la société compte dégager une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%.

Stifel note que, pour la première fois depuis 2013, les perspectives du groupe ne font pas mention d'une nouvelle progression du résultat d'exploitation.

"Nous pensons que cette prudence reflète l'incertitude non négligeable liée à son exposition aux logements neufs. La bonne nouvelle est que son importante exposition à la rénovation tient bon, tandis que la demande industrielle et de mobilité a un bon élan", commente le bureau d'études. Pour Stifel 2023 sera "l'année où le groupe peut prouver que sa stratégie est efficace".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse