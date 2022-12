CAC 40 : Une dernière ligne droite 2022 marquée par la fébrilité

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a perdu 0,61% hier, à 6 510 points, fragilisant davantage une moyenne mobile à 50 jours (en orange) dont l'orientation haussière faiblit progressivement, depuis la séance d'essoufflement du jeudi 15 décembre, marquée techniquement par une bougie en marubozu noir d'école. On notera que les volumes sont toutefois, et légitimement faibles en cette période de trêve des confiseurs, en l'absence d'une frange importante d'opérateurs.

L'appétence au risque est particulièrement faible dans la dernière ligne droite de l'année, dans la foulée de l'explosion des cas de Covid-19 en Chine, et de l'accélération à la baisse des cours des actions de croissance américaines, dans la tech, le divertissement, et les semi-conducteurs.

A signaler hier, émergeant dans un quasi désert macroéconomique, la publication d'un bond surprise de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, repassant en territoire positif (1), pour la première fois depuis avril.

Côté valeurs, la remontée des taux a pesé sur les titres des sociétés endettées comme Casino (-1,03% à 9,64) et Air France-KLM (-2,61% à 1,2515 euro). Du côté des plus petites capitalisations, AB Science a bondi de plus de 12% après que le mastinib, sa molécule permettant de traiter la sclérose latérale amyotrophique, a obtenu la désignation de médicament orphelin par l’Institut suisse des produits thérapeutiques.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mercredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-1,10% à 32 875 points) ou du Nasdaq Composite (-1,35% à 10 213 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,20% à 3 783 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0620$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, la masse monétaire M3 en Zone Euro à 11h00 et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice tricolore a tracé en une séance l'intégralité de l'amplitude de la figure de consolidation au-dessus des 6 550 points, dont l'intégrité a été menacée. La clôture jeudi 15/12 s'est faite très proche des points bas de séance, et la puissance des volumes est venu apporter du crédit à l'option d'une rupture, à terme de ce seuil. Première tentative vendredi, avec validation par les volumes.

Si la fédération sectorielle n'est pas encore au rendez-vous, le signal technique envoyé est clairement négatif.

Dans l'immédiat, le pullback mercredi 21/12 doit être infirmé ou confirmé définitivement pour envoyer un quelconque signal exploitable. Il a pour l'instant été confirmé par deux fois. Les trajectoires relatives de deux moyennes mobiles remarquables envoient également un signal d'alerte.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6740.00 / 6823.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6142.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime