CAC 40 : Un peu d'oxygène au-dessus des 6 000 points

(BFM Bourse) - L'indice CAC (+1,94% à 6 250 points) a clôturé mardi quasiment sur ses points hauts de séance, sur fond d'espoir d'un ralentissement du rythme de resserrement monétaire américain, et alors que s'ouvre un nouveau Conseil des Gouverneures de la BCE. Son issue, demain, constituera un point chaud du clandrier de la semaine.

"La BCE devrait relever ses taux directeurs de 75 points de base lors de sa réunion du 27 octobre et s'engager à les resserrer davantage au cours des prochains mois", anticipe Frederik Ducrozet, Head of Macroeconomic Research chez Pictet Wealth Management, qui ne s'attend pas à "des clarifications sur ce qu'elle considère comme le "taux neutre", mais un consensus croissant semble être en faveur d'un taux de dépôt à 2 % d'ici la fin de l'année (ce qui implique une hausse de 50 points de base en décembre), avec une réévaluation des perspectives économiques et d'inflation au début de 2023."

Côté politique monétaire américaine, les investisseurs continuent de s'accrocher à une information du Wall Street Journal selon laquelle certains membres de la Réserve fédérale ne seraient pas contre l'idée de ralentir le rythme de son resserrement monétaire à partir de décembre avant de stopper les hausses de taux directeurs au début de l'an prochain. Toujours selon cet article, l’institution se dirigerait vers un relèvement de ses taux de 0,75 point de pourcentage, lors de sa prochaine réunion début novembre.

Au chapitre statistique, le principal rendez-vous mardi était la publication de l'indice Conference Board de confiance des consommateurs, ressorti ce mois-ci à 102.5, en vive baisse sous les attentes.

Côté valeurs, Air Liquide a séduit le marché. Le spécialiste des gaz industriels termine en tête du CAC (+6,7%) porté par une activité robuste au troisième trimestre, grâce notamment à ses hausses de prix. En revanche, Rémy Cointreau a a perdu 4,7% alors que le groupe a livré son chiffre d’affaires semestriel pour l’ensemble de son exercice 2022-2023 clos en mars prochain. Les investisseurs s’inquiètent notamment d’une normalisation de la croissance du groupe. Carmat pour sa part s'est adjugé 6,6% après avoir annoncé l'obtention des autorisations pour reprendre les implantations de son cœur artificiel.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+1,07% à 31 836 points) et surtout du Nasdaq Composite (+2,25% à 11 199 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,63% à 3 859 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84.60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, côté américain, la balance commerciale des biens à 14h30 et les stocks de brut à 16h30.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour. Ce mercredi 26 octobre marque donc le dernier jour de négociation des ordres SRD pour le mois en cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien sur actions continue la formation d'un biseau ample, dont une sortie par le bas (pas encore d'actualité) rimerait avec reprise du courant baissier dans une volatilité importante. La bonne tenue à ce stade des valeurs à fort Bêta actuel, conjuguée aux volumes de transactions, laisse le champ ouvert à une courte période d'équilibre des forces en présence.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6550.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6142.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6550.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00 / 5640.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

