CAC 40 : Un menu particulièrement copieux ce jeudi

(BFM Bourse) - La prudence était de mise hier sur le marché parisien avant le verdict de la Fed (bien après la clôture). Si l'ampleur du relèvement des Fed Funds (+50 pdb) ne faisait pas l'objet d'un suspense insoutenable, la teneur de la conférence de presse constituait néanmoins un moment chaud du FOMC. Le CAC 40, sur la réserve, s'est contracté symboliquement de 0,71% mercredi. Il est attendu en territoire négatif à l'ouverture ce jeudi, alors que les investisseurs vont rapidement devoir embrayer sur l'issue du dernier Conseil des Gouverneurs de la BCE de l'année.

J. Powell, qui intervenait en conférence de presse à l'issue du FOMC, a balayé l'espoir d'une pause dans le processus de hausse des taux début 2023, option qualifiée de "prématurée". Une posture ferme qui a surpris une grande frange d'investisseurs alors que plus tôt dans la semaine, la publication des IPC américains avait réchauffé l'ambiance sur les marchés d'actions.

Aux valeurs à Paris, la plus forte baisse du CAC 40 est accusée par Carrefour (-3,79% à 15,605 euros) qui pâtit à la fois des mauvais résultats d’un comparable belge, Colruyt, qui termine en baisse de 15,5% à la Bourse de Bruxelles, et de pertes de parts de marché en France en novembre, selon le cabinet Kantar, cité par Barclays. Du côté des plus petites capitalisations, la biotech AB Science a dévissé de 24,3% après avoir essuyé un revers pour mastinib, sa plus importante molécule, au Canada.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le rouge, dans des marges relativement étroites, mercredi à l'issue du FOMC, à l'image du Dow Jones (-0,42% à 33 966 points) ou du Nasdaq Composite (-0,76% à 11 170 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,61% à 3 995 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0650$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.60$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, outre la décision de politique monétaire de la BCE (14h15) et la conférence de presse (14h30), la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (13h00), et pour les Etats-Unis, les ventes au détail, l'indice manufacturier Empire State, l'indice manufacturier Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les cours de l'indice phare parisien sont désormais au coeur d'un range entre 6 550 points et 6 740 points, dans lequel, jusqu'à présent, se dessinait l'amorce d'une figure chartiste. Celle-ci ne se poursuivrait qu'en cas de décrue au sein du canal latéral. A l'inverse, un dépassement franc, sur gap non contesté par exemple, viendrait ouvrir la voie à une atteinte rapide des 6 900 points. Mardi les cours ont tenté une excursion, qui s'est muée en incursion. La structure en harami formé hier milite dans l'immédiat pour un repli modéré vers la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6550.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6550.00 / 6390.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime