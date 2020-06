CAC 40 : Un marché particulièrement technique

(BFM Bourse) - Nouvel essoufflement en cours de séance mardi, pour la sixième séance d'affilée, mais passage au-dessus des 5 000 en clôture pour le CAC 40 (+1,39% à 5 017 points). Les marchés sont toujours balancés par deux forces antagonistes: les indicateurs macroéconomiques, souvent au-delà des attentes, et des craintes de plus en plus vives d'une seconde vague épidémique, alors même que la première est encore loin d'être sous contrôle, en particulier aux Etats-Unis et au Brésil.

"Aucune nouvelle ne semble effrayer les marchés, les faillites, le niveau de la dette de certaines entreprises, la hausse importante du nombre de cas de coronavirus, la baisse des perspectives de résultats des entreprises ou encore les messages des organisations mondiales sur la lente reprise à venir." a observé Vincent Boy, analyste de marché IG France.

Le marché a été soutenu par la publication d'indicateurs d'activités au-dessus des attentes (voir plus bas).

Cette bonne surprise macroéconomique est venue s’ajouter aux messages rassurants de Donald Trump sur l’accord commercial avec la Chine, toujours “pleinement intact” a-t-il dit sur Twitter, quand bien même son conseiller pour le commerce international Peter Navarro avait assuré plus tôt (sur Fox News) qu'il était terminé, avant de se raviser dans la soirée en expliquant que ses propos (il s'exprimait en direct à la télévision...) avaient été sortis de leur contexte.

Au chapitre statistique, après un calendrier statistique assez pauvre depuis jeudi soir, les opérateurs ont pris connaissance tout au long de la matinée d'une batterie d'indicateurs d'activité en Europe, en 1ère estimation pour le mois en cours. Carton plein pour toutes les principales économies de la Zone Euro, avec des scores au-dessus des attentes, voire au-dessus de 50 pour la France, que ce soit pour la composante industrie, ou la composante services. En données synthétiques pour l'ensemble de l'union monétaire, le PMI industrie atteint les 46.9 pour l'industrie et les 47.3 pour les services. IHS Markit précise: "Les mesures de déconfinement mises en place en juin ou planifiées pour les mois à venir ont également favorisé un rebond de la confiance dans le secteur privé de la zone euro. Pour la première fois depuisquatre mois, le nombre d'entreprises prévoyant une reprise de leur activité dans les douze prochains mois dépasse celui des entreprises anticipantune baisse. Les perspectives d'activité atteignent leur plus haut niveau depuis février, le degré d'optimisme s'étant fortement redressé tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services."

Forte progression des PMI américains à signaler également, sans dépassement de leur cible toutefois.

Côté valeurs, le secteur automobile, au sens large, était recherché mardi, à l'image de ses principaux représentants sur la cote parisienne: Renault (+6,40% à 22,365 euros), Peugeot (+7,48% à 14,865 euros), Faurecia (+4,96% à 34,10 euros), Plastic Omnium (+3,94% à 18,72 euros), Valeo (+3,69% à 23,04 euros), ou Michelin (+3,09% à 93,34 euros). De même que les bancaires, financières et assurances, à l'image d'Amundi (+3,07% à 70,45 euros), BNP-Paribas (+3,45% à 36,31 euros), Crédit Agricole (+3,93% à 8,40 euros), CNP Assurances (+3,98% à 10,19 euros), ou Société Générale (+4,39% à 14,942 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grappillé quelques points, à l'image du Dow Jones (+0,50% à 26 156 points) ou du Nasdaq Composite (+0,74% à 10 131 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,43% à 3 131 points. A noter un essoufflement sensible de ces trois indices en cours de séance.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1320$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,10$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne à 10h00, et les stocks de brut aux Etats-Unis à 16h30.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jeudi 25 juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Comme nous le précisions en préambule, sur les six dernières séances, six mouvements d'essoufflement en cours même de séance sont à relever grâce aux ombres hautes significatives de chacune des bougies correspondantes. Par ailleurs, le comblement finalement complété vendredi sur gap baissier significatif du 11 juin, avec reflux immédiat sous le seuil psychologique des 5 000 points, envoie un message négatif à court terme.

Le rééquilibrage est net et la confiance accumulée par le camp acheteur brisée. Le rally que nous venons de vivre, suivie d'un reflux important jeudi 11, n'est que l'expression technique classique d'une phase de rééquilibrage "post krach", avec alternance de mouvements euphoriques et de forte nervosité.

L'indice alterne des séances de forte hausse, ou de forte baisse, sans parvenir à définir un directionnel. Une nouvelle phase de marché, très technique, est ainsi définie.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5081.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 2F25S est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5081.00 / 5213.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime