CAC 40 : Suspendu aux lèvres de la FED

(BFM Bourse) - Depuis le début de la semaine, nous sommes assez circonspects en raison essentiellement du manque de volumes. La hausse de jeudi et vendredi était elle-même sujette à caution dans la mesure où de nombreux professionnels étaient en congés. Or, il faut toujours se méfier des journées fériées même si les marchés restent ouverts.

En réalité, la dynamique haussière a subi un revers important le 20 avril et depuis la situation est devenue chaotique avec des opérateurs un peu sonnés qui ressemblent aux abeilles d’une ruche ébranlée. Acheteurs et vendeurs courent un peu dans tous les sens cherchant à se raccrocher à une tendance laquelle n’a plus rien d’évident. Les 6400 points ont été rejoints mais immédiatement abandonnés et les craintes inflationnistes jouent à l’Arlequin au gré des déclarations des responsables de la FED au demeurant de moins en moins écoutés.

La baisse subie hier par le CAC 40 n’est pas significative mais elle intervient après un nouveau record annuel qui n’a pas été confirmé en clôture.

Ce matin, il faut s’attendre à un repli dans la lignée du retournement de tendance des indices américains. Si la distribution se porte bien, le secteur technologique continue de subir des prises de bénéfices. Cisco publie ses résultats cet après-midi. Si l’événement n’est plus aussi considérable que dans les années précédentes, il ne faut pas non plus le négliger.

Le point d’orgue de la journée viendra à 20 heures avec la publication des minutes de la FED, soit la teneur des discussions de sa dernière réunion. Quid du maintien de la politique accommodante ?

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a dessiné une bougie noire de moyenne importance exactement située sous les 6400 points. Nous avons laissé les 6320 points en « mode » résistance dans la mesure où cette zone ne nous apparaît pas suffisamment fiable pour être considérée comme un support de bonne qualité. Les volumes sont toujours indigents. Ceci peut cacher un retrait des acheteurs voire une entrée dans le camp vendeur si découragement.

PREVISION

Notre opinion est assez négative compte tenu des mouvements très nerveux actuellement observés et surtout dépourvus de volumes. En deçà des 6320 points, les vendeurs se montreront plus agressifs.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6440 points raviverait la tension à l'achat tandis qu'une rupture des 6080 points relancerait la pression vendeuse

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6320.00 / 6400.00 Support(s) : 6250.00 / 6300.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime