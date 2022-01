CAC 40 : Sur la défensive pour achever une semaine éprouvante

(BFM Bourse) - Volatilité toujours aussi importante sur les marchés actions de part et d'autre de l'Atlantique, dans un contexte d'incertitudes sur le calendrier de remontée des taux fédéraux, de tensions géopolitiques exacerbés entre Russie et Ukraine, et de pression sur les prix de l'énergie, étant entendu que les trois points de ce triangle étant interdépendants... Hier le CAC 40 est parvenu à grignoter 0,60% à 4 023 points, en tenant sa position en clôture au-delà des 7 000 points symboliques, avec l'appui de données encourageantes sur la croissance américaine.

Les toutes premières estimations du PIB T4 américain en rythme annualisé dépassent les attentes, à +6,9%. RAS en revanche concernant les commandes de biens durables (hors automobiles) et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, toutes deux parfaitement en ligne avec les attentes.

Cette semaine à haut risque aura été marqué par le FOMC de la Fed. Si comme largement attendu, aucune hausse des taux fédéraux ne figuraient à l'ordre du jour - le robinet commencera à être serré en mars - , Mr J. Powell est resté évasif dans la distillation des indices calendaires sur le rythme de remontée des Fed Funds sur 2022. Au final, impossible pour les opérateurs d'affiner le nombre de hausse (3 ? 4 ? 5 ?).

Côté valeurs, ce sont principalement les dossiers défensifs qui ont tiré l'indice vedette ce jeudi, la meilleure performance étant pour Sanofi (+3,21% à 94,89 euros) devant Engie (+2,23% à 13,672 euros), Carrefour (+1,86% à 17,825 euros) et Orange (+1,69% à 10,326 euros). De l'autre côté, on retrouve principalement des valeurs de croissance, notamment technologiques (-3,2% pour Dassault Systèmes, -2,3% pour Worldline, -1,8% pour Teleperformance).

LVMH, géant du luxe et poids (très, trop ?) lourd du CAC 40, a publié, après-Bourse hier soir des résultats et des prévisions de très bonne facture. Le géant du luxe avait plutôt bien résisté à la crise pandémique en limitant en 2020 à 34% la baisse de son résultat net. Et le rebond est spectaculaire en 2021 : +156%, à plus de 12 milliards d'euros de bénéfice.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ne sont pas parvenus jeudi à conserver les gains du débuts de séance. Au final le Dow Jones perd jeudi 0,02% à symboliquement à 34 160 points, et le Nasdaq Composite 1,40% à 13 352 points, la pression étant davantage mise sur les valeurs technologiques de croissance. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,54% à 4 326 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1130$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87,00$.

A suivre à l'agenda ce vendredi, les prix PCE (personal consumption index) à 14h30, mesure privilégié de l'inflation pour la réflexion monétaire de la Fed, ainsi qu' à 16h00 l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich) en données révisées pour le mois de décembre. La croissance française est ressorti à 0,7% au T4 et à +7,0% sur l'ensemble de l'année 2021, selon les premières estimations de l'INSEE parues ce matin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance, constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégré jeudi, et l'on surveillera naturellement la clôture ce vendredi par rapport à cette oblique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7200.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7200.00 / 7390.00 Support(s) : 6747.00 / 6672.00

