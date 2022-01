Lvmh : Effaçant la crise sanitaire, LVMH a plus que doublé ses bénéfices en 2021

(BFM Bourse) - Le géant du luxe avait plutôt bien résisté à la crise pandémique en limitant en 2020 à 34% la baisse de son résultat net. Et le rebond est spectaculaire en 2021 : +156%, à plus de 12 milliards d'euros de bénéfice.

Le leader mondial des produits de luxe a enregistré un chiffre d'affaires de 64,21 milliards d’euros l'an dernier, en rebond de 44% par rapport à un exercice 2020 plombé (-17%) par la crise sanitaire. La progression s'élève à +20% par rapport à 2019, pour prendre une base de comparaison non affectée par la pandémie.

En dehors d'un rebond de 167% de la branche Montres & Joaillerie, le pôle le plus en retard en 2020, c'est une fois encore la Mode & Maroquinerie (dont Louis Vuitton) qui a été la plus dynamique, avec des ventes en expansion de 46% sur un an (+47% en données organiques) à 30,896 milliards d'euros de revenus en 2021. Chacun des autres groupes d'activité a dégagé une croissance à deux chiffres, soit +26% pour les Vins & Spiritueux comme pour les Parfums & Cosmétiques, et +16% s'agissant de la Distribution sélective.

Le résultat opérationnel courant de l'exercice, en déclin de 28% en 2020, a rebondi de 107% à 17,15 milliards d'euros, correspondant à un taux de marge opérationnelle courante de 26,7% (elle était tombée à 18,6% en 2020, contre 21,4% en 2019).

Quant au résultat net (part du groupe), il s’est élevé à 12 milliards d’euros, en rebond de 156%.

Le cash-flow disponible d’exploitation a dépassé les 13 milliards d’euros, est plus de deux fois supérieur à celui de 2020 et de 2019.

"LVMH a réalisé en 2021 une performance remarquable dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire. Les résultats records du groupe n’auraient pas pu être atteints sans l’efficacité et la capacité exceptionnelle d’adaptation de nos équipes qui ont su notamment maintenir le lien avec nos clients malgré la crise et continuer à faire rêver", a commenté Bernard Arnault. Mais 2021 "aura été également une année tragique pour LVMH avec la disparition de Virgil Abloh dont je tiens à saluer le génie créatif. Son immense talent visionnaire et sa grande sagesse marqueront à jamais l’histoire de notre groupe".

"Notre objectif d’une performance financière solide et notre quête sans relâche d’excellence ne nous font pas oublier notre engagement quotidien d’agir pour rendre le monde meilleur. De nombreuses actions en faveur de la biodiversité, de la protection de la nature, de la préservation des savoir-faire ont ainsi été menées en 2021 par le groupe et ses Maisons, et se poursuivront dans les années à venir. Malgré les incertitudes qui demeurent en ce début d’année encore perturbé sur le plan sanitaire, nous abordons 2022 avec confiance et sommes convaincus que LVMH est en excellente position pour renforcer encore son avance sur le marché mondial du luxe", a conclu le PDG, reprenant la formule habituelle qu'emploie le groupe depuis qu'il ne communique plus de perspectives chiffrées.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse