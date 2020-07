CAC 40 : Suite (et fin ?) d'un sommet européen historique

(BFM Bourse) - Symbole d'une scission désormais consommée entre deux camps, la France à laquelle s'est rallié l'Allemagne d'une part, et les pays dits frugaux d'autre part (Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche en tête), le sommet européen, qui devait s'achever dans le weekend, est prolongé: les discussions reprendront à 14h00GMT, avec le puissant enjeu de la validation du plan budgétaire de relance de 750 Milliards d'euros.

Jeudi, à l'issue du Conseil des Gouverneurs, la BCE a exhorté les dirigeants européens à se mettre "rapidement" d'accord sur un plan de relance "ambitieux" (les mots sont de la patronne de l'institution, Christine Lagarde) face à l'impact économique de la pandémie. La balle est désormais dans le camp des pays eux-mêmes, et de leur capacité à s'entendre sur la relance budgétaire malgré des divergences de fond.

L'indice CAC 40 a perdu 0,31% à 5 069 points vendredi, à l'issue d'une séance marquée par une grande prudence.

Cette ambiance restera vraisemblablement prudente, avec les incertitudes sur l'issue du Conseil européen, et avec la nouvelle flambée épidémique, notamment aux Etats-Unis où le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination bat régulièrement des records. Cette recrudescence menace directement la reprise économique. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 140 000 décès officiellement imputés aux conséquences de l'infection par le SARS Cov-2.

Au chapitre statistique vendredi, les données de l'inflation en Zone Euro pour juin, en données finales, n'ont pas réservé de surprise. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac, EuroStat a confirmé à +0,8% la hausse des prix en rythme annualisé. Outre Atlantique, l'indice de confiance du consommateur en données préliminaires (Université du Michigan) s'est contracté à 73.2, contre une cible à 79.0.

Sur le front des valeurs à Paris, les compartiments technologiques et automobiles (constructeurs et équipementiers) font partie des hausses les plus marquées. STMicro prend largement la tête du CAC avec un gain de 2,39% à 26,18 euros, suivi par Peugeot et Michelin (+1%). Dassault Systèmes (+0,9%) et Atos (+2,1%) sont également bien orientés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clos la séance de vendredi en ordre dispersé, proche de l'équilibre, à l'image de Dow Jones (-0,23% à 26 671 points ou du Nasdaq Composite (+0,28% à 10 503 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,28% à 3 224 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1460$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,30$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'issue du sommet européen. Aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda ce lundi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La combinaison en harami peu engageant relevé jeudi en bougies quotidiennes, se retrouve également en bougies hebdomadaires, de la semaine 29 sur la semaine 28. Une ombre haute, peu importante, mais existante sur cette dernière bougie hebdomadaire invite également à la prudence, sans pour autant militer pour un retour immédiat à la tendance baissière de fond (le trend primaire). Avis neutre ce lundi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5213.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5213.00 / 5509.00 / 5725.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00 / 4691.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime