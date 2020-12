CAC 40 : Séance écourtée pour achever une année boursière historique

(BFM Bourse) - A noter tout d'abord que la Bourse de Paris ouvre ce jeudi 31/12 (St Sylvestre) pour une séance écourtée, puisque la fin des négociations est à 14h00 (fixing de clôture à 14h05). La demi-séance qui arrive ne changera vraisemblablement pas grand chose, en l'absence d'une très grande frange d'investisseurs. Elle viendra clore une année boursière historique, par la brutalité de ses variations (panique en mars, euphorie en novembre). A une demi-séance de la fin d'année, le bilan annuel (YtD) ne traduit pourtant pas cette palette d'émotion. Le CAC ne perd à ce stade que 6,33%.

Hier l'indice phare parisien s'est légèrement contracté, de 0,22% à 5 599 points avec le veto du Sénat américain concernant la proposition du couple (de circonstance !) Trump / Pelosi de monter de 600$ à 2 000$ le montant de l'aide directe aux ménages les plus durement éprouvés par la crise du Covid.

En Europe, le principal fait marquant reste l'approbation outre-Manche d'un nouveau vaccin, celui développé par l'université d'Oxford et par le laboratoire AstraZeneca, qui présente l'avantage d'une conservation plus aisée que ceux à ARNm de Moderna et Pfizer/BioNTech. Pendant ce temps, le gouvernement français apparaît vouloir se hâter lentement. Seules quelques vaccinations ont été effectuées à ce jour en France, alors que se profile un nouveau durcissement des mesures restreignant la circulation des personnes et l'activité économique (à l'image de l'application d'un couvre-feu dès 18h00 envisagé dans plusieurs départements dès le 2 janvier).

Quelques rares valeurs se sont tout de même signalées à l'attention des investisseurs (du moins ceux encore présents en Bourse), à l'image d'Argan qui a gagné 7,6% alors que la foncière spécialisée a racheté deux plateformes logistiques totalisant 128.000 mètres carrés - symboliquement, son parc total passe ainsi la barre de 3 millions de mètres carrés. Nicox a pris 4% à l'annonce du démarrage d'un essai clinique en Chine visant à documenter une demande de mise sur le marché de son médicament Zerviate, destiné à traiter les démangeaisons oculaires chez les personnes atteintes de conjonctivite allergique. Noxxon Pharma a gagné 6,5% après avoir débuté la production de lots cliniques pour le NOX-A12, un traitement expérimental du cancer.

Au chapitre statistique, les opérateurs, privés de repères depuis de nombreuses séances, ont pu prendre connaissance en particulier de la balance commerciale pour le mois de novembre, dont le déficit de 84,8 Milliards de Dollars est plus important que l'envisageaient en moyenne les analystes et économistes interrogés, et les stocks des grossistes, en données préliminaires pour le mois de novembre, qui ne se sont contractés en rythme mensuel que de 0,1% (contre une progression de 1.1% de mois précédent). Cette publication a valeur d'indicateur avancé. Le PMI de Chicago et les stocks de pétrole, par leurs écarts à leurs consensus respectifs, ont rassuré.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grappillé quelques points, à l'image du Dow Jones (+0,24% à 30 409 points) ou du Nasdaq Composite (+0,15% à 12 870 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,13% à 3 732 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2280$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 48,20$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine passée. A noter que les PMI chinois pour le mois de décembre, publiés dans la nuit n'ont pas révélé de surprise majeure.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après sa sortie par le bas d'un mince range le 21 décembre, dans un niveau de participation nourri, les forces se sont rapidement rééquilibrées, avec une reprise en main du camp acheteur en séance pour partie (mèche basse de la bougie remarquable) puis lors des deux séances consécutives. Mais les volumes s'effondrent désormais alors que les cours reviennent tester leur moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), positionnée à l'horizontale. Seul un dépassement franc de cette courbe de tendance avec fédération sectorielle et progression substantielle des volumes viendrait sonner le départ d'une nouvelle jambe haussière. En attendant, une reprise de souffle est l'option la plus probable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5620.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5470.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00 / 5000.00

