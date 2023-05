CAC 40 : Scénario hollywoodien du plafond de la dette

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le suspense hollywoodien du énième épisode des négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, associée à une bien mauvaise publication statistique macroéconomique, auront pesé sur les débats hier. Le CAC (+0,05% à 7 418 points) doit sa clôture in extremis dans le vert grâce à Alstom (+5,23%) et Axa (+2,43%).

L'équipementier ferroviaire est porté par des notes d'analystes positives sur son parcours, tandis que l'assureur a vu ses primes s'établir en ligne avec les attentes mais son ratio de solvabilité a déjoué les pronostics.

Le marché reste dans l'attente de visibilité supplémentaire sur les négociations au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette. Pour rappel, faute d'accord, le pays entrerait dans une nouvelle période de shutdown (fermeture), pendant laquelle certains services publics fédéraux seraient à l'arrêt.

Ce mardi, "le président Joe Biden, devrait recevoir des membres du congrès, afin de discuter du plafond de la dette américaine, suite au report de la réunion, qui devrait se tenir en fin de semaine dernière. Janet Yellen voit toujours le 1er juin comme date à laquelle les Etats-Unis ne pourront plus financer le fonctionnement de l’Etat, si le plafond de la dette n’est pas relevé", note Vincent Boy, analyste de marché IG France.

"Les négociations concernant le plafond de la dette américaine laissent entrevoir la disparition d’une source d’incertitude pour les marchés, mais la prudence est de mise compte tenu des divisions entre la Maison-Blanche et les Républicains", pour César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, qui étaie: "Il s’agit d’une question urgente: le département du Trésor américain a indiqué vendredi disposer de seulement 88 milliards de dollars pour régler les factures du gouvernement au 10 mai – un chiffre à comparer aux 110 milliards disponibles une semaine plus tôt."

Au chapitre statistique, l'indice manufacturier "Empire State" s'est effondré à -31,8, manquant complètement les attentes des salles des marchés. L'indice, très volatile depuis le début de l'année, est au plus bas depuis janvier. La dynamique des ventes au détail sera scrutée demain, d'autant plus que vendredi les opérateurs ont dû digérer les données préliminaires, très décevantes, de l'indice de confiance des consommateurs, au sens de l'Université du Michigan (indice U-Mich).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert la séance de lundi, à l'image du Dow Jones (+0,14% à 33 348 points) ou du Nasdaq Composite (+0,66% à 12 365 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,30% à 4 136 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0870$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, l'indice de confiance dans l'économie allemande ZEW à 11h00 et les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail. La rupture des 7 316 points accélérerait les dégagements en direction du niveau précité. Dans l'immédiat, une poursuite d'un équilibrage des forces acheteuses et vendeuses dans une ambiance nerveuse est attendue, notamment au regard de la formation des deux dojis amples tracés en fin de semaine passée, et du corps rouge de la bougie d'hier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7585.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7316.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00 / 7088.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime