Alstom : Comment Alstom est parvenu à renverser la vapeur en Bourse

(BFM Bourse) - L'équipementier ferroviaire évolue en tête du CAC 40 ce lundi et a repris plus de 10% sur l'ensemble des trois séances, porté par des notes d'analystes positives sur son parcours.

Manifestement la direction d'Alstom a su trouver les mots pour rassurer le marché sur ses perspectives. L'équipementier ferroviaire avait livré mercredi dernier ses résultats annuels, pour l'exercice 2022-2023 clos en mars dernier et décalé d'un an son objectif de marge d'exploitation compris entre 8% et 10%, désormais attendu pour l'exercice 2025-2026.

Dans la foulée le groupe a tenu un "capital market day", soit une journée dédiée aux investisseurs. Puis, depuis mercredi, Alstom organise des "roadshows", des évènements où une entreprise rencontre des investisseurs et des analystes. Une quinzaine auront lieu d'ici à la fin du mois, en Europe et aux Etats-Unis.

Et force est de reconnaître que ses réunions semblent pour l'heure fructueuses, l'action repartant dans le bon sens. Passée la déception de mercredi, où le titre avait perdu 2,4%, la valeur est désormais en train d'enchaîner trois séances nettement dans le vert. Ce lundi, Alstom signe encore la plus forte hausse du CAC 40 (+5,4% vers 15h) après avoir gagné 2,3% vendredi et 3,6% jeudi. En cumulé la reprise du titre dépasse les 11%.

Une dégradation de Moody's qui ne s'affole pas

"Le rebond des dernières séances sur Alstom est la conséquence de l'exagération des peurs du marché et de la baisse du titre lors de la publication des résultats annuels qui n'avaient pas vraiment réservé de mauvaise surprise. Même le décalage d'un an de l'objectif de marge d'exploitation avait été en partie intégré, puisque le consensus tablait sur une marge inférieure à 8% pour l'exercice 2024-2025", souligne Jean-Louis Sempé, analyste financier indépendant.

Les bureaux d'études portent également le titre, avec des commentaires et des opinions positives ce lundi. JPMorgan a confirmé son conseil à "surpondérer" et relevé son objectif de cours à 34 euros contre 33 euros. Cité par l'agence Agefi-Dow Jones, la banque estime que les craintes sur le bilan d'Alstom devraient s'estomper après la publication de ses résultats, en raison notamment de la génération de cash, qui est attendue "significativement positive" par le groupe pour l'exercice en cours.

La génération de trésorerie concentre l'attention du marché, Alstom étant un groupe endetté à hauteur d'un peu plus de 2 milliards d'euros. La société a également érigé la défense de sa note de crédit en catégorie investissement parmi ses priorités. Or, avec la dégradation de la note du groupe d'un cran à "Baa3" la semaine dernière par Moody's, l'entreprise se situe théoriquement sur une ligne de crête, la note "Baa3" représentant la dernière note en catégorie investissement de l'agence de notation.

Toutefois JPMorgan observe que la perspective "stable" associée à cette note exclut des risques immédiats.

Un réservoir de commandes impressionnant

Un constat que partage Oddo BHF. "Nous estimons que le downgrade (l'abaissement de la note, NDLR) de Moody’s à Baa3, avec un outlook stable, a le mérite de lever les incertitudes (avec des ratios cibles pour l’année en cours)", écrit le bureau d'études dans une note publiée ce lundi.

Oddo BHF observe que le titre se traite sur des multiples de valorisation sur douze mois glissants inférieurs de 25% à leur moyenne historique. Ce alors qu'Alstom présente selon le bureau d'études un des plus forts potentiels de croissance du résultat opérationnel ajusté dans son secteur, avec une progression annuelle moyenne de 24% attendue d'ici 2025 tout en bénéficiant d'une "demande dynamique".

Sur ce point, Oddo BHF, qui a confirmé à "surperformance" sa recommandation ainsi que son objectif de cours à 32,1 euros, souligne qu'Alstom a identifié 120 milliards d'euros d'opportunités de commandes (près de 1,5 fois son carnet de commandes à fin mars) pour les 18 prochains mois. Ce qui doit permettre au groupe d'être "sélectif" dans ses prises de contrats. En conséquence, Deutsche Bank, qui a également publié une note sur le groupe ce lundi, juge qu'Alstom bénéfice, au vu de ces nombreuses opportunités commerciales, d'une importante marge de manœuvre pour augmenter ses marges, en se focalisant sur les contrats les plus rentables.

Par ailleurs, Oddo BHF estime que la génération de cash de la société devrait être robuste sur cet exercice 2023-2024 clos en mars prochain, tablant sur 311 millions d'euros, soit une hausse de plus de 50% par rapport aux 199 millions de 2022-2023.

Plus largement, selon le consensus du site Investing.com, 12 des 19 analystes suivant l'action la recommandent à l'achat, et leur objectif de cours moyen, proche de 30 euros, accorde un potentiel de près de 16% à l'action.

Alstom est une valeur sur lesquels les analystes ont souvent été positifs, en raison de ses nombreux attraits (demande forte pour le ferroviaire, secteur en lien avec la mobilité durable, accroissement des marges à moyen terme). Mais cet optimisme a souvent été mis à rude épreuve en raison, un temps, de déceptions dues à l'intégration douloureuse du canadien Bombardier Transport, mais aussi d'une certaine défiance du marché. La valeur a ainsi été la cible des vendeurs à découvert. Dans un classement effectué fin 2022 par S&P Global Market Intelligence à la demande de BFM Bourse, Alstom arrivait en tête des titres du SBF 120 les plus "shortés" devant Orpea.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse