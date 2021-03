CAC 40 : Reflux contenu au sein de l'ancien gap 'Covid', sous les 6 000 points

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a perdu 0,39% à 5 945 points mardi. L'érosion des cours se poursuit depuis le 19 mars, avec un CAC qui a reflué au sein de son ancien gap du 24/02/20, pourtant gagné sans aucune forme d'hésitation du 08 au 10 mars. Observons qu'à ce stade, les prises de profits se déroulent sans aucune forme d'emballement, et à chaque séance - c'est particulièrement clair depuis le début de la semaine - des ombres basses de forment sur chaque bougie en UT jour.

Sur les plans épidémique et vaccinal, si la situation se détend outre Atlantique - le gouvernement vise désormais d'atteindre 200 millions de personnes vaccinées en trois mois, le double de l'objectif initial atteint vendredi -, il en est autrement de ce côté-ci de l'Atlantique, avec plusieurs pôles économiques confinés, en Italie, en région parisienne, dans le Nord de la France, entre autres, et des inquiétudes ravivées en Allemagne, où Angela Merkel veut durcir les conditions de restriction pour Pâques. La Chancelière parle d'une "nouvelle pandémie", en raison des contaminations par le variant britannique.

Au chapitre statistique, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, à 17, a dépassé les attentes, en gagnant 3 points par rapport à février.

Côté valeurs, face à l'éloignement de l'horizon d'une reprise économique, les entreprises dont l'activité est généralement étroitement conditionnée à l'état de la conjoncture globale ont subi des dégagements parfois prononcés, comme ArcelorMittal (-3,4%), Renault (-3,4% également), Stellantis (-3,3%) ou Unibail-RW (-2,8%) qui fermaient la marche (-4,8% pour Plastic Omnium, -3,5% pour Valeo, -3,3% pour Faurecia, -3,2% pour Renault, -2,2% pour Stellantis). Les valeurs bancaires et aéronautiques lâchent aussi du lest. Pour résister, mieux valait faire partie des valeurs dites défensives comme EssilorLuxottica (+1,6%), le groupe d'optique bénéficiant en outre du feu vert -moyennant la vente de quelques boutiques- au rachat de GrandVision.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont perdu du terrain mardi, à l'image du Dow Jones (-0,94% à 32 423 points) ou du Nasdaq Composite (-1,12% à 13 227 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est replié de 0,76% à 3 910 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1840$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 58,30$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité en première estimation. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront publiées à 10h00. A suivre également, outre Atlantique, les commandes de biens durables à 13h30 et les stocks de brut à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du vendredi 26 mars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le CAC 40 a désormais comblé intégralement le "Gap Covid "du 24/02, fossé de cotation ample. Cet événement est majeur sur le plan technique, et montre, par son absence d'hésitation lors du comblement un surcroit de confiance. Désormais, nous arrivons dans une zone dite d'allégement. Le questionnement sur une diminution du degré d'exposition aux actions s'intensifie pour nombre d'investisseurs. Sans que le directionnel ne change pour autant. Ces questionnements pourront se traduire momentanément par une phase très technique et hachée entre ces deux bornes, révisées entre 5 870 et 6 200 points. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir, dont l'enjeu majeur sera la préservation des 6 000 points. Une phase de consolidation élargie pour les prochains jours de la semaine est l'une des options les plus crédibles.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6200.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5800.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6200.00 Support(s) : 5800.00 / 5650.00 / 5300.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime