CAC 40 : Prudence et circonspection

(BFM Bourse) - Mardi, le CAC 40 a été victime de quelques retraits que nous qualifierons de prudence. En effet, le grand événement de la semaine à savoir l’issue de la réunion de la FED est attendu avec une certaine fébrilité. C’est effectivement ce soir, après 20 heure que l’on saura quelle hausse de taux est décidée. 0.75 ou 1.00 %. Peut-être et surtout, la FED devrait dévoiler ses intentions pour la rentrée et son analyse de l’inflation. Pic ou pas pic ? Si hier, les résultats décevants de Walmart ont plombé les indices américains, il pourrait y avoir aujourd’hui (toujours en attendant la FED) un peu plus de baume au cœur avec les chiffres rassurants d’Alphabet (Google) et de Microsoft. Plus près de nous, LVMH continue imperturbable d’accroître chiffre d’affaires et bénéfices. Le CAC 40 devrait donc continuer de protéger du moins en matinée les 6200 points. Mais la vraie tendance s’initiera demain lorsque les décisions et commentaires de la FED seront « digérés ». En attendant prudence et circonspection.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est au-dessus des 6200 points mais il pourrait revenir en deçà de ce seuil. On surveillera attentivement les 6130 points. Une cassure de ce seuil remettrait en cause l’envie prégnante des acheteurs d’occuper le terrain et d’endiguer le pessimisme qui régnait au printemps et en ce début d’été.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

