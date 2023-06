CAC 40 : Prudence dans l'attente d'un vote sur le plafond de la dette

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Faisant montre d'une très grande prudence, le marché parisien a perdu - ou plutôt son indice phare, le CAC 40 -, 1,29% à 7 209 points. Il s'éloigne désormais assez franchement de ses sommets à 7 585 points.

Les investisseurs sont naturellement attentifs aux derniers développements sur la dette publique. L'accord noué entre républicains et démocrates pour relever le plafond de la dette doit encore passer les fourches caudines du Congrès, où chaque camp pourrait faire valoir son insatisfaction à l'égard du compromis trouvé. Le vote aura lieu mercredi à la Chambre des représentants, puis a priori vendredi ou samedi au Sénat, selon le chef des démocrates, Charles Schumer, cité par l'AFP.

"Les investisseurs devraient d’abord se réjouir de l’accord qui semblerait avoir été trouvé entre les démocrates et les républicains aux Etats-Unis, dans l’attente du vote prévu mercredi. En revanche, si cet accord est validé, les US pourront augmenter le plafond de la dette et vont devoir émettre plus de 1000 milliards de nouvelles obligations", résume Vincent Boy.

Au chapitre statistique, le grand rendez-vous de la séance mardi étant sans nul doute l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), ressorti à 102,3, en baisse moins prononcé que ne le laissait augurer le consensus (99.1).

Côté valeurs, on peut noter la progression de 0,77% de Valeo à la clôture. L'équipementier automobile a annoncé lundi un "accord de coopération stratégique et d'investissement" avec le Chinois Didi Autonomous Driving pour développer des solutions de sécurité pour les taxis autonomes. En revanche, TotalEnergies a perdu 3,43%, miné par le net repli de près de 4% des cours du pétrole avant les chiffres de l'Opep+ sur la production. Nexity a lâché 7,83% à 19,65 euros, pénalisé par une dégradation d'analyste. AlphaValue abaisse en effet sa recommandation à vendre sur le titre du promoteur immobilier ainsi que son objectif de cours à 16,50 euros contre 23,20 euros précédemment.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi - la première de la semaine - , en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,15% à 33 042 points et le Nasdaq Composite parvenant à grappiller 0,32% à 13 017 points, loin des points hauts de séance. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé à l'équilibre à 4 205 points.

"A ce stade, les marchés retiennent la bonne nouvelle sur le front de la dette US et c’est finalement ce qui compte. « Faut toujours un peu d’ peinture, pour sauver la façade » (La Rumba du pinceau, Bourvil)", ironise Sébastien GRASSET, Directeur de l'AM d'Auris Gestion.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,50$.

A l'agenda macroéconomique ce mercredi, des données d'inflation, de consommation et de création de richesse nationale en France à 08h45, et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) aux Etats-Unis à 16h00. Un repère important avant l'enquête ADP demain et le rapport mensuel sur l'emploi privé vendredi.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse. Prochaine cible baissière: les 7 088 points, avant une réaction de contestation significative, avec l'appui de dossiers à fort Bêta, sur l'automobile, l'énergie ou la tech.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7356.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7356.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7015.00 / 6885.00 / 6800.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime