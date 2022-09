CAC 40 : Pression persistante en dernière partie de semaine

(BFM Bourse) - Une semaine pour le moins compliquée s'achève pour le CAC 40 dont la préouverture ce vendredi est de nouveau dans le rouge. La semaine aura été marquée au fer rouge par les chiffres de l'inflation américaine au mois d'août, qui laisse désormais la porte entrouverte à une progression de 100 points de base des Fed Funds la semaine prochaine. L'indice phare parisien, qui a connu une nouvelle séance particulièrement nerveuse hier, a perdu 1,04% à 6 157 points, se rapprochant davantage du seuil symbolique des 6 000 points. Il sera particulièrement intéressant de noter la différence entre les points bas hebdomadaires et les points bas du jour.

"Les banques centrales vont amplifier leur resserrement monétaire, à la fois par des hausses de taux directeurs qui sont encore sous-estimées par les marchés, et par une accélération dans le dégonflement des bilans." avertissent les stratégistes de Groupama AM.

La Fed achèvera le 21 septembre son Comité de politique monétaire (FOMC).

Hier les opérateurs ont dû composer avec la publication outre Atlantique de chiffres mi-figue mi-raisin. Si les inscriptions aux allocations chômage (213 000 nouvelles inscriptions la semaine passée) et les ventes au détail (+0,3% grâce aux achats d'automobiles) rassurent, le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) s'enfonce davantage, en direction des -10. De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs ont pris connaissance du solde de la balance commerciale en Zone Euro, en déficit de plus de 40 Milliards d'euros, très loin du consensus, la cible étant manquée de plus de 30%.

Côté valeurs, la grande majorité du SBF 120 a terminé dans le rouge. Dans le sillage du repli du pétrole, Vallourec a perdu 6,57% à 10,025 euros et TotalEnergies a cédé 2,40% à 50,03 euros. Les valeurs technologiques ont également souffert : Atos a perdu 4,5%, Dassault Systèmes a reculé de 4,1%, Capgemini a abandonné 4%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois terminé dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,56% à 30 961 points), ou du Nasdaq Composite (-1,43% à 11 552 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants fonds, s'est contracté de 1,13% à 3 901 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9990$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 85,50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, l'indice des prix à la consommation, en données finales pour août en Zone Euro à 11h00, et l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich, données préliminaires), à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ensemble des gains réalisés depuis l'ouverture de lundi ont été retracés mercredi, très vivement et dans des volumes comparables. L'élan haussier du rebond de contestation amorcé le 02 septembre est cassé, et l'effet d'aspiration du gap du 22 août ne se fait plus sentir. Attention, aucun garde-fou n'est identifiable jusque sur les 6 000 points. Dans l'immédiat, une phase de congestion erratique en mince range autour des 6 200 est attendue.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6364.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6364.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

