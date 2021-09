CAC 40 : Powell ne met pas de coup de pied monétaire dans la fourmilière financière

(BFM Bourse) - Écartant l'idée d'un effet domino sur la sphère financière d'une faillite d'Evergrande, le marché parisien s'est repris mercredi, regagnant 1,29% à 6 637 points, dans des volumes toutefois en net repli. Si le risque est "sismique", il n'est pas "systémique", au sens de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management. "[La Chine] a accumulé des excédents commerciaux durant de nombreuses années et les réserves de la banque centrale chinoises sont les plus élevées au monde. Les autorités ont les moyens d’organiser une restructuration des acteurs fragiles du secteur et de palier le ralentissement économique par des mesures budgétaires et monétaires énergiques."

Les opérateurs étaient également dans l'attente de l'issue de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC). Sans surprise, la puissante Institution monétaire dirigée par J. Powell a distillé des signaux laissant ouvert le scénario d'une réduction progressive de ses achats de créances (taper).

Côté valeurs, le regain d'intérêt pour les valeurs cycliques s'est confirmé mercredi, avec en particulier ArcelorMittal (très volatil depuis le début de la semaine) à nouveau en haut du podium à +4,4% grâce à la reprise des cours des métaux. Dans l'automobile Renault (+3,6%) a été recherché, tandis que les bancaires ont toutes à plus de 3% (favorisées également par une note de Barclays). TotalEnergies a grimpé de 2,6%, sur fond de fermeté des cours pétroliers

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont progressé mercredi, rassuré par le caractère très progressif des intentions de la Fed. Résultats, autour d'1% de progression que ce soir pour le Dow Jones (34 258 points), le Nasdaq Composite (+1,02%) ou le S&P500 (4 395 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1710$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72.40$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, une batterie d'indicateurs d'activité PMI en toutes premières estimations (données flash) pour le mois en cours. Rendez-vous à 10h00 pour les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro. A suivre également les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC a renoué, dans une volatilité qui ne se dément pas, avec le cadre de travail antérieur entre 6 600 points, que nous rebasculons en support et les 6 765 points. Il s'attèle désormais à l'épreuve du franchissement de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui constitue un niveau dynamique de résistance depuis la formation du gap baissier majeur du 19 août. La capacité de clôture ce soir au-dessus ou en dessous de cette courbe sera déterminante.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6764.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6764.00 / 6960.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime