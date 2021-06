CAC 40 : Patine en sommet de côte

(BFM Bourse) - Rattrapé par l'inquiétude pandémique, sur fond de craintes de nouvelles décisions de restrictions liées à la progression du variant "Delta" du SARS-Cov2, le marché parisien a pris le chemin de la baisse lundi (-0,98% à 6 558 points pour le CAC 40). A noter, comme mercredi dernier, une clôture exactement sur les points bas de séance, preuve d'une nervosité croissante. Et ce à l'approche de nouveaux chiffres clefs sur l'emploi américains (enquête ADP demain et rapport fédéral NFP vendredi). Chiffres qui viendront alimenter davantage la réflexion stratégique de la Fed, et venir confirmer plus ou moins sa volonté de raffermissement de politique monétaire.

"Concernant la pandémie, bien que de nombreux pays semblent sur la voie de la guérison, la propagation du variant Delta, découvert en Inde, inquiète de plus en plus de pays en Asie-Pacifique." note Vicent Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique, les prix à l'import en Allemagne, publiés à 08h00, pour le mois de mai, ont significativement dépassé les attentes, à +1,7% en rythme mensuel.

En l'absence d'actualité propre aux entreprises, la cote est encore animée par des changements de recommandations, dont tirent parti Danone (+2,2%) et Michelin (+0,4%) au sein du CAC, contrairement à URW (-4,9%) qui subit un changement de conseil de Société Générale. Le compartiment aéronautique a également souffert (-4,5% pour Safran, -2,9% pour Airbus), tandis qu'ArcelorMittal a subi quelques prises de bénéfices (-2,6%) après son récent rally. Sur le reste de la cote, les valeurs liées au tourisme pâtissent de la prudence des opérateurs, ADP et Air France - KLM cédant 3,4% respectivement 5,% et 4,1%. Accor lâche 3,2% de son côté.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones, à dominante industrielle, se contractant de 0,44% lundi à 34 283 et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, inscrivant de nouveaux zéniths (+0,98% à 14 500 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,23% à 4 290 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1920$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,80$.

A l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice S&P CS des prix de l'immobilier aux États-Unis (prix dans une vingtaine d'agglomérations représentatives) à 15h00 et l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs à 16h00. A suivre également l'intervention de Mme C. Lagarde, Présidente de la BCE, au forum économique européen à Bruxelles.

La semaine se terminera en point d'orgue sur le plan statistique, avec le rapport NFP sur l'emploi américain, que la Fed ne manquera pas d'intégrer à sa réflexion stratégique. Dès mercredi, nous aurons un "avant-goût" avec l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP (Automatic Data Processing).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En sept séances, l'indice phare de la Bourse parisienne, le CAC 40, aura clôturé sur les points bas de séance, preuve comme nous le mentionnions plus haut, d'un regain de nervosité. La mobilisation du camp vendeur, certes pour l'instant ponctuelle, s'est répétée les 18 juin, 23 juin, et 28 juin, avec test de plus en plus pressant de la moyenne mobile à 25 jours. A la création aisée de nouveaux points hauts du 19 mai au 17 juin (un mois sans interruption) vient succéder un épisode de reflux légitime, pas encore amplifié par un sentiment de peur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6710.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00 / 6220.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime