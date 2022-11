CAC 40 : Pas de vague rouge à la Chambre des Représentants

(BFM Bourse) - Le baromètre des actions de la place parisienne, le CAC 40 (+0,39% à 6 441 points hier en clôture) est attendu en légère baisse ce mercredi, à l'approche des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ce jour, et des chiffres de l'inflation américaine demain.

Les résultats des midterms sont loin d'être définitifs. Dans l'immédiat, ce qu'il en ressort, c'est que la vague républicaines crainte par Biden à la Chambre des Représentants est loin d'être évidente. Et les forces en présence au Sénat, à ce stade, s'équilibrent parfaitement.

En rythme annualisé, et concernant le panier de produit le plus large (alimentation et énergie incluses), les prix sont attendues en hausse de 7,9%, contre 8,2% le mois dernier.

"Les investisseurs seront tournés vers les nombreux discours des banquiers centraux et en fin de semaine, par la publication des indices des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis", relève Vincent BOY, analyste de marché pour IG France. "Ces derniers devraient montrer une réduction de la hausse de l’inflation aux US, mais les chiffres restent trop élevés et cela pourrait mener à la fin de ce rebond technique sur les marchés financiers."

"Les chiffres de l’inflation américaine publiés cette semaine seront scrutés de près, après que les dernières données sur l'emploi ont confirmé la pénurie durable de main-d’œuvre. Ces données ne devraient pas faire dévier pour autant la Fed de sa politique de resserrement extrême", notent les stratégistes du BlackRock Investment Institute, dans les conclusions de leur forum sur le "nouveau régime de marché".

Côté valeurs, les investisseurs sont loin d'applaudir les plans stratégiques présentés ce mardi matin par Renault et Carrefour. En queue de CAC 40, la marque au losange a cédé 3,30% à 30,62 euros après la mise à jour de son plan stratégique "Renaulution" qui prévoit notamment la création d’une entité dédiée à ses activités électriques, Ampere. Le distributeur Carrefour a redonné pour sa part 1,75% après l'annonce de son plan stratégique "Carrefour 2026". En revanche, STMicroelecronics a progressé de 4,4%. Le titre profite du soutien d'un analyste, en l’occurrence Morgan Stanley qui reprend la couverture du spécialiste des semi-conducteurs à "pondération en ligne" en visant 36 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi en territoire positif, à l'image du Dow Jones (+1,02% à 33 160 points) ou du Nasdaq Composite (+0,49% à 10 616 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,56% à 3 828 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0060$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 88.90$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, les stocks de brut aux Etats-Unis à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un gap d'essoufflement (01/11), le baromètre a tracé mardi premier novembre un doji à ombre haute très prononcée, peu engageante. La confirmation a été nette mercredi avec une combinaison en englobante baissière dans des volumes en légère hausse, puis jeudi avec un gap baissier. Or l'ouverture en island reversal vendredi et les gains réalisés en cours-même de séance, n'a fait que confirmer la nervosité et le caractère contrariant du marché à court terme. La séance de vendredi n'a donc pas de caractère prédictif. Globalement, l'indice patine sur des niveaux de résistance (6390 - 6550 points), dans des volumes d'échanges qui se contractent très significativement à l'approche d'échéances majeures.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6898.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime