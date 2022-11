(BFM Bourse) - Le constructeur au losange a dévoilé ce mardi une mise à jour de son plan stratégique "Renaulution" qui prévoit notamment la création d’une entité dédiée à ses activités électriques, Ampère. Le groupe s’associe également au chinois Geely pour créer une coentreprise spécialisée dans les groupes motopropulseurs hybrides et thermiques.

Renault dévoile le troisième chapitre de sa "Renaulution", le plan lancé en janvier 2021 par son directeur général, Luca de Meo. Après avoir clos sa "résurrection" le constructeur passe désormais à sa "révolution" à proprement parler.

Le groupe au losange a ainsi pris une série d’initiative pour passer un important cap en termes de rentabilité. Renault compte dégager une marge opérationnelle de plus de 8% en 2025 et de plus de 10% à l’horizon 2030, soit plus du double de la rentabilité attendue cette année de 5%. Le flux de trésorerie libre devrait dépasser 2 milliards d’euros par an en moyenne pour la période 2023-2025 puis 3 milliards sur 2026-2030.

Ampère prévoit d'être rentable en 2025

Pour cela, Renault va notamment miser sur une nouvelle organisation et créer Ampère, un pure-player regroupant ses activités dans l’électrique et les logiciels embarqués (software).

"Basé en France, Ampère sera un constructeur automobile à part entière avec environ 10.000 employés. En tant qu’entreprise technologique, Ampère favorisera l’innovation avec environ 3 500 ingénieurs, dont la moitié spécialisés dans le software", a expliqué le groupe.

Cette société vise une production d’un million de véhicules électriques pour la marque Renault en 2031, et une croissance annuelle moyenne de 30% sur les 10 prochaines années. Cette entreprise doit atteindre le point mort, c’est-à-dire le seuil de rentabilité, en 2025 puis une marge opérationnelle d’environ 10% en 2030.

Le groupe a confirmé envisager l’introduction de cette société à la Bourse de Paris au plus tôt au second semestre 2023. Il a également indiqué discuter avec Nissan et Mitsubishi Motors pour que ses deux partenaires japonais investissent dans Ampère. Outre les deux constructeurs nippons, Renault a évoqué la participation du groupe technologique américain Qualcomm au capital d'Ampère.

Retour du dividende

Dans les technologies hybrides et thermiques – qui représenteront encore la moitié des ventes mondiales d’ici à 2040, selon Renault- le groupe au losange a annoncé la création d’une coentreprise 50/50, appelée "Horse", avec le constructeur chinois Geely, déjà partenaire de Renault en Corée du Sud. Cette nouvelle société produira et fournira des groupes motopropulseurs pour plusieurs clients dont Renault, Nissan, Geely, Dacia et Volvo. La coentreprise "devrait exploiter 17 usines mécaniques de groupes motopropulseurs sur 3 continents, employant un total de 19.000 personnes environ", a indiqué l’entreprise.

Ce projet doit être finalisé en 2023. Cette entreprise aura un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros lors de son lancement.

"Horse" sera intégré à "Power", pôle qui réunira l'ensemble des activités thermiques et hybrides du groupe Renault.

Concernant Dacia, sa marque d’entrée de gamme, le groupe a indiqué que sa marge opérationnelle dépassait déjà 10% et devrait atteindre 15% en 2030 grâce notamment poursuite de son offensive sur le segment C, celui des monospaces compacts, bien plus rentable que le B.

Renault n’a pas oublié le retour aux actionnaires dans son plan. Le groupe au losange a annoncé qu’il comptait reverser un dividende à compter de l’an prochain au titre de l’exercice 2022. Pour la suite, la société entend faire progresser le taux de distribution du dividende pour le porter à 35% du résultat net part du groupe à moyen terme. "Pour ce faire, le Groupe devra atteindre sa première priorité qui est de revenir à une notation financière investment grade", c’est-à-dire une note en catégorie "investissement" auprès des agences financières, a expliqué l'entreprise.

A la Bourse de Paris, les annonces du groupe sont accueillies fraîchement par le marché, le titre Renault reculant de 4% vers 9h15. Le titre avait toutefois progressé de 3,8% la veille laissant penser que le groupe subit un mouvement typique de "buy the rumour, sell the news" ("acheter la rumeur puis vendre la confirmation de l'information").

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse