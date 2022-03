CAC 40 : Nouvelle hausse attendue

(BFM Bourse) - Nouvelle hausse attendue aujourd’hui sur l’indice de Paris après une nouvelle poursuite du rebond hier. Les marchés continuent de poursuivre leur hausse aux cotés de matières premières comme le pétrole ou de rendements des obligations en hausse. L’aversion au risque repart à la baisse avec des devises refuges qui baissent comme le yen, au plus bas depuis 6 ans, un vix qui reflue également invitant à la prudence alors que l’on approche sur des niveaux majeurs sur tous les indices. Du coté des valeurs le groupe TotalEnergies a annoncé qu'il n'achèterait plus de pétrole russe d'ici la fin de l'année au plus tard. Le groupe conserve en revanche ses participations dans les actifs gaziers russes. Crédit Agricole a annoncé s’être retiré de Russie depuis le 24 Février, date de début de l’invasion russe. Renault de son coté poursuit son activité de fabrication de voitures en Russie. En Allemagne, Elon Musk a inauguré son usine près de Berlin. Les voitures vendues en Europe venaient jusqu'à présent de Chine. L'usine va produire des modèles Y avec une capacité de 500 000 véhicules par an. Les actualités macroéconomiques viendront des États Unis ce jour avec une prise de parole de Jérôme Powell à 13h00 puis les ventes de logements et les stocks de pétrole brut à 15h00 et 15h30 respectivement viendront animer la séance.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du coté technique les opérateurs devraient poursuivre leur stratégie à l’achat en direction des 6760 points, premier niveau majeur de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 6484.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6484.00 / 6385.00 / 6055.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime