CAC 40 : Nervosité sans reprise de directionnel clair à court terme

(BFM Bourse) - Lundi le CAC 40 a passé l'intégralité de la séance dans le vert, pour finir sur un gain de 1,16% à 5 461 points. Deux bémols toutefois: les volumes de transactions, très faibles, et aucune fédération sectorielle. La semaine passée pour rappel, dans sa structure faite d'alternance de franches baisses et de francs rebonds, au bilan globalement rouge vif (-2,88% pour le CAC) aura été synonyme de retour de la nervosité, à mesure que les marchés actaient que les campagnes de vaccination, en particulier en Europe, n'allaient pas venir à bout de la pandémie en un claquement de doigts.

"La pénurie de vaccins devient une vraie contrainte dans les campagnes de vaccination, notamment dans les pays de l'Union Européenne", pour Hervé Goulletquer (LBPAM). AstraZeneca s'est toutefois engager à livrer à l'UE 30% de vaccins en plus à fin mars. Le stress provoqué par le manque de visibilité sur de possibles nouvelles mesures de restriction, pouvant aller jusqu'au reconfinement, pèse clairement sur le moral des troupes.

Pour Hervé Goulletquer (LBPAM), "la stabilité ou le recul des infections qui semble se profiler depuis quelques jours dans plusieurs pays ne devrait pas être prise comme un signe de la possibilité d'un relâchement imminent des mesures de restriction de la mobilité. L'évolution de la maladie et des nouveaux variants, surtout là où leur progression a commencé il y a peu de temps, incitent à la prudence."

Les opérateurs vont par railleurs progressivement suivre le début des négociations au Congrès sur le nouveau plan de relance proposé initialement à 1 900 Milliards de dollars par Joe Biden. "Dix sénateurs républicains ont proposé en fin de semaine dernière une nouvelle enveloppe de soutien à l'activité de 600 MM$ (incluant chèque de 1000$ conditionné, aides aux chômeurs, plan vaccination)" relève CIC Market Solutions. "Cette proposition constitue une fenêtre d'opportunité pour entamer des négociations car, avec dix sénateurs républicains, la majorité qualifiée à 60 voix sur 100 serait atteinte. Pour autant, les montants employés seraient bien faibles au regard de la proposition initiale et des aspirations des « progressistes » au sein des Démocrates" Les stratégistes de CIC Market Solutions tablent sur une enveloppe de 1 500 Milliards de dollars à l'issue des débats.

Au chapitre statistique, pas de surprise ce matin concernant la publication des indicateurs d'activité industriels PMI en données finales pour le mois de décembre. En données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro, l'indicateur avancé ressort à 54.8, contre 54.7 en premières estimations. Outre Atlantique, le PMI manufacturier (ISM) est ressorti à 58.7, manquant de 1.3 point la cible à 60.0.

Côté valeurs, les foncières étaient pénalisés par les nouvelles mesures de restrictions visant les galeries marchandes. Klépierre a flanché de 7,5% à 18,38 euros. Le groupe est non seulement affecté par les restrictions imposées en France (touchant environ 88% de son portefeuille de centres en France), mais il est pénalisé par des mesures similaires en Italie, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en République Tchèque, à Barcelone et Oviedo en Espagne, ainsi qu’à Oslo en Norvège. Au 1er février, environ 70% des centres de Klépierre (en valeur, part totale) sont soumis à des mesures de fermeture. De son côté Unibail-Rodamco-Westfield (URW) perd 4,3%, de loin la plus forte baisse de l'indice.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont rebondi, avec un intérêt marqué pour les technologiques. Si le Dow Jones a gagné lundi 0,76% à 30 211 points, le Nasdaq Composite a gagné, 2,55% à 13 403 points. Le S&P 500 a pour sa part gagné 1,61% à 3 773 points, en "moyennant" l'ensemble, par nature.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2070$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 54,20$, soutenu par l'annonce d'une réduction de la production saoudienne.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les donnés préliminaire du PIB T4 en Zone Euro à 11h00. Plus tôt à 08h45 sera publié l'indice des prix à la consommation, en données préliminaires pour le mois de décembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisions mercredi que sous les 5 490 points en revanche, une zone dangereuse étaient identifiée. Cette zone s'ouvre, et la progression des volumes mercredi est venue le confirmer tout comme le pullback de jeudi. Toutefois, l'absence à ce stade de fédération sectorielle est à noter: elle milite pour une prise d'appui précoce, par la suite, sur un garde-fou intermédiaire vers 5 300 points. Ce rendez-vous devrait se produire à proximité immédiate de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, avant reprise dans la semaine des pressions baissières supplémentaires.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5586.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5586.00 / 5730.00 Support(s) : 5300.00 / 4920.00 / 4512.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

