CAC 40 : Mme Lagarde devrait conserver un ton dur

(BFM Bourse) - Le CAC 40, figé hier, est attendu dans le vert ce jeudi, au lendemain de d'issue du FOMC de la Fed. Réunion de politique monétaire qui s'est soldée, sans surprise, par une hausse des 25 pdb des Fed Funds. Le ton employé en conférence de presse aura pour sa part été un peu plus souple que prévu, dynamisant le pan technologique de la cote. Le Nasdaq Composite aura une nouvelle fois pris plus de 2%.

C'est désormais au tour de la Banque Centrale Européenne ce jeudi d'achever son Conseil des Gouverneurs. "Après les réunions de novembre et décembre qui ont donné un sentiment négatif d’incohérence dans le discours, Emmanuel Auboyneau (Amplegest) [espère] que la Banque Centrale Européenne sera plus claire dans son analyse et dans ses perspectives. Une hausse des taux directeurs de 50 points de base est quasiment actée mais Mme Lagarde est attendue au tournant sur ses prévisions d’inflation et sur les indications qu’elle donnera pour la réunion de mars. Elle devrait maintenir un ton dur en attendant d’avoir des preuves plus tangibles d’une baisse de la partie sous-jacente de l’inflation."

Hier au chapitre statistique, si les nouvelles d'emploi (JOLTS) ont une nouvelle fois dépassé les attentes, l'enquête du cabinet ADP a en revanche montré un recul très net des créations de postes dans le secteur privé. Verdict demain avec le rapport NFP, rapport fédéral mensuel sur l'emploi, dont l'état des tensions est scruté plus que jamais en période inflationniste.

Côté valeurs, Eramet a bondi de 13,88% à 104,20 euros porté par Oddo BHF, qui a relevé son conseil à "surperformance" contre "neutre" précédemment. Bonduelle s'est apprécié de 4,4% après une hausse des ventes semestrielles, portées par des hausses de prix en Europe, mais affiche sa prudence pour le reste de son exercice. Casino a gagné 1,9%. Selon Bloomberg, le groupe stéphanois pourrait combiner ses activités avec celles de Teract, qui compte parmi ses enseignes Jardiland, Gamm vert et Boulangerie Louise. Orpea a connu une séance volatile pour finir en forte baisse de 22,2% alors qu'un accord de principe a été trouvé pour restructurer les finances en berne de l'exploitant de maisons de retraite. Mais cet accord sera synonyme de lourde dilution pour les actionnaires.

De l'autre côté de l'Atlantique, grand écart sectoriel et factoriel à signaler, au profit des dossiers technologiques de croissance. Si le Dow Jones a fini sur une note étale, le Nasdaq Composite a réalisé des gains copieux de plus de 2% à 11 816 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a pour sa part gagné 1,05% à 4 119 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1000$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30. La décision de politique monétaire de la BCE est attendu à 14h15 et la conférence de presse à 14h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Le tracé d'un doji à ce stade de l'avancée, après de surcroit un nouveau petit gap, n'est pas synonyme d'indécision, comme vu plus haut, mais de simple temporisation au sein d'un trend acheteur.

Seule une rupture de la moyenne mobile à 20 jours, à l'instar du 15 décembre dernier, viendrait catalyser un mouvement de repli prononcé.

Avis positif proposé .

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7000.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

