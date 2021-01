(BFM Bourse) - Après une première partie de séance plutôt engageante, notamment grâce à la publication du ZEW allemand, l'indice CAC 40 a progressivement cédé du terrain mardi, dans des marges certes étroites, pour clôturer en baisse de 0,33% à 5 598 points, dans des volumes quelconques. La séance de ce mercredi devrait débuter sans grand changement, dans le sillage de l'audition de J. Jellen devant les Sénateurs américains, et à l'approche de la cérémonie d'investiture de Joe Biden.

Le "ZEW", comme il est plus communément appelé dans les salles des marchés, a bondi ce mois-ci à 61.8, très largement au-delà des attentes. « Malgré l'incertitude sur la poursuite des mesures de restriction, les perspectives économiques de l'économie allemande se sont légèrement améliorées. Les résultats de l'enquête ZEW sur le marché financier en janvier montrent que les attentes en matière d'exportation en particulier ont considérablement augmenté », commente le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.

Le Président élu prend officiellement possession du Bureau Ovale ce mercredi. Dans l'immédiat, l'attention s'est portée sur l'audition devant le Sénat de Mme J. Yellen. Connue comme une "colombe" lorsqu'elle présidait la banque centrale américaine, avant que Donald Trump ne lui préfère Jerome Powell, l'économiste assume sans surprise aucune un biais volontariste au plan budgétaire. Elle y a présenté sa stratégie, en affirmant sa stratégie de reconstruction de l'économie au-delà même des nécessaires volets budgétaires, devant les Parlementaires qui doivent avaliser sa nomination à la tête du Secrétariat au Trésor. L'ancienne Présidente de la Fed (de février 2014 à février 2018) devrait remplacer Steven Mnuchin à ce poste stratégique de l'Administration.

Les marchés seront attentifs ce mercredi, lors du discours d'investiture, aux nouveaux indices sur sa stratégie politique. Même si son cap, lui, est déjà bien connu. Il a déjà dévoilé un package de 1 900 milliards de dollars au total, dont 415 milliards de destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards en direction des petites entreprises. La question des conséquences en terme d'inflation de ce plan (9% du PIB tout de même !), tout comme la suite de la pandémie dans le pays le plus endeuillé de la planète, resteront sous-surveillance.

Côté valeurs, Stellantis (+3,11% à 13,86 euros) a une nouvelle fois éclairé la cote. Rappelons qu'il s'agit de la holding de droit néerlandais qui chapeaute PSA et Fiat Chrysler. Du côté des biotechs, la revalorisation éclair de DBV s'est poursuivie en séance, le titre gagnant près de 18% en matinée (sa hausse en trois jours atteignant alors le cap de 100%)... avant d'inverser la vapeur, réduisant ses gains jusqu'à enregistrer en clôture 5,6% de baisse à 10,36 euros. Retrouvez tous les détails sur la récente ébullition du titre ici.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert la séance de mardi, première séance de la semaine, à l'image du Dow Jones (+0,38% à 30 930 points) ou du Nasdaq Composite (+1,53% à 13 197 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,81% à 3 798 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2160$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 53,40$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00 et l'indice NAHB du marché immobilier résidentiel américain à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si l'atteinte du seuil symbolique des 6 000 points n'est pas remise en cause, le chemin pour y accéder sera sinueux et cahoteux, avec davantage de prudence et de retenue exprimée par les opérateurs. En alternance avec des phases plus offensives.

L'indice CAC 40, indice phare de la cote parisienne, a tenté mercredi 06, jeudi 07 et vendredi 08 une nouvelle fois de s'affranchir d'une zone de résistance à proximité des 5 620 points. Franchissement qui si il venait à être validé dans les règles de l'art, relancerait durablement le mouvement acheteur après une longue phase de latéralisation. Or les volumes et la volatilité, s'ils ont été au rendez-vous, n'ont pas été suffisants pour valider pleinement sous la forme d'une cassure (breakout) ce franchissement.

Tout reste donc à valider. Les volumes sur les séances de jeudi 07 et de vendredi 08, sans être ridicules, se sont contractés. Une fédération sectorielle plus massive viendrait en particulier étayer ce scénario. Dans l'immédiat, la séance de lundi 11/01 a cassé l'élan, et les séances suivantes n'ont fait que confirmer l'entrée dans une psychologie de marché moins offensive. Une phase de latéralisation est attendue, avant que l'effet d'aspiration du gap baissier majeur du 24 février (gap "Covid"), dont la borne haute vaut 6 000 points, n'ait un effet d'attraction irrémédiable. Nous n'y sommes pas encore.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5610.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5495.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5610.00 / 5730.00 / 6000.00 Support(s) : 5495.00 / 5300.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime