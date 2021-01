Stellantis (ex peugeot) : Le démarrage étincelant de Stellantis en Bourse était loin d'être acquis

(BFM Bourse) - Les investisseurs se montrent très favorablement disposés à l'égard du nouveau groupe automobile, qui apparaît nettement mieux armé pour résister à la concurrence mondiale dans un marché en plein bouleversement technologique.

En hausse de 7,6% pour sa première séance lundi, et gagnant encore 3,17% à 13,87 euros mardi, Stellantis (l'entité résultant de la fusion de PSA et Fiat Chrysler) peut se féliciter du succès de son baptême boursier, d'autant qu'organiser un tel rapprochement n'a pas été une partie de plaisir.

Après le rejet par le gouvernement français de l'idée d'un mariage de FCA avec Renault, en juin 2019, le groupe italo-américain et PSA avaient officialisé leur flirt le 30 octobre 2019, et signé en décembre un accord de rapprochement à 50/50.

Mais à partir de mars 2020, la pandémie de Covid-19 a plongé l'industrie automobile dans une nouvelle crise, remettant en cause les perspectives de l'opération. En septembre dernier, les deux promis ont dû revoir le contrat de mariage, leurs valorisations respectives n'ayant pas été également affectées (les actionnaires de PSA auraient été désavantagés si la fusion avait été menée aux conditions initialement prévues). Par la suite, le cours de Peugeot comme celui de FCA ont toutefois fortement rebondi, avec le reste du secteur automobile, grâce à l'espoir suscité par la mise au point de vaccins efficaces contre la pneumonie au nouveau coronavirus qui a incité les opérateurs à revenir en masse sur les valeurs dites cycliques.

Officiellement créé le 16 janvier après que les actionnaires des deux groupes se soient favorablement prononcés, le nouveau groupe va pouvoir bénéficier d'une taille critique et de la mutualisation des efforts de recherche & développement pour tenter de répondre aux défis que posent la tendance de fond de l'électrification, du véhicule connecté voire augmenté, et de la conduite autonome. Là où deux acteurs de rang intermédiaire semblaient mal armés, Stellantis pourra se montrer plus offensif "À l'avant-garde d'une nouvelle ère de la mobilité durable" comme l'indique sa profession de foi.

Par ailleurs, la naissance du nouveau groupe confère enfin aux actionnaires de PSA une exposition significative au marché nord-américain, qui même dépassé par la Chine demeure considérable, et surtout lucratif compte tenu du goût local pour les véhicules puissants et/ou encombrants généralement mieux margés (FCA y génère l'écrasante majorité de ses bénéfices). Il s'agissait d'un objectif évoqué dès 2018 par Carlos Tavares, mais de là à le concrétiser (sous forme d'une nouvelle tentative d'implantation de Peugeot) il restait encore une montagne à gravir. Inversement, les actionnaires de FCA gagnent accès aux ressources technologiques de Peugeot-Citroën dans les véhicules électriques et hybrides, comblant un retard chronique de Fiat en la matière.

Enfin, vu l'historique flatteur de Carlos Tavares, qui prend les rênes du nouveau groupe, il leur est même permis d'espérer en un redressement des activités européennes du groupe italien, vu les prouesses accomplies sous sa direction en matière de redressement de Peugeot puis d'Opel.

Comme le souligne AlphaValue, le défi est de taille pour Carlos Tavares, aux commandes d'un groupe comptant plus de 400.000 employés et 14 marques (devançant le groupe Volkswagen, qui en compte "seulement" douze). Il devra s'attaquer aux capacités de production excédentaires de Fiat en Europe, tout en essayant de revivifier une gamme quelconque en dehors de la nouvelle 500, de préférence à grand renfort d'électrification.

Mais l'objectif d'enfin percer en Chine, où aucun des deux groupes fondateurs n'a vraiment réussi, devrait également figurer au sommet de ses priorités. Une bonne gestion des partenaires locaux sera décisive, ce qui pourrait passer par une révision de fond en comble des alliances en place – éventuellement en abandonnant Dongfeng.

"Maintenant que Stellantis a vu le jour, les mois qui viennent seront décisifs pour répondre aux attentes des investisseurs vis-à-vis de cette ambitieuse fusion, qui sont haut placées à en juger par la hausse des cours des deux entreprises précédant le rapprochement et le début réussi de STLA [code désignant les actions, NDLR] sur les Bourses de Milan et Paris", indique le bureau d'études.

Pour sa part, AlphaValue choisit d'y croire, considérant que l'opération rend le nouveau groupe plus compétitif pour répondre aux défis (et aux coûts de l'électrification), et adopte un conseil à l'achat en vue d'un objectif théorique de 18,10 euros par action, à ajuster en fonction de la future structure des activités du nouveau groupe telle que la définiront Carlos Tavares et ses équipes.

