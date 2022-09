CAC 40 : Les 6000 points, un garde-fou technique

(BFM Bourse) - Le CAC 40 aura subi une séance de grande volatilité hier. Un temps sonné par la fermeté du ton adopté par Christine Lagarde en conférence de presse, matérialisant la fin d'un Conseil des Gouverneurs sous haute tension en plein choc gazier en Europe, l'indice phare parisien s'est progressivement repris, en particulier avec l'appui des financières et du secteur technologique, pour finalement clôturer in extremis en territoire positif (+0,33% à 6 125 points).

La puissante Institution monétaire de Francfort a relevé ses taux directeurs de 75 points de base, comme très largement anticipé par les salles des marchés. Mais la BCE a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation. L’indice des prix à la consommation harmonisé devrait ainsi progresser de 8,1% en 2022 puis 5,5% en 2023 et 2,3% en 2024, soit toujours au-dessus de son objectif d’une inflation proche de 2%. Des anticipations qui risquent de compliquer la tâche de la BCE de contenir une inflation au plus haut, les prix ayant grimpé en août à un niveau record de 9,1% sur un an dans la zone.

"La rhétorique hawkih sur l'inflation et les anticipations d'inflation montre que la BCE continuera à resserrer sa politique agressivement à court terme" pour les stratégistes de Nomura. "Par conséquent, nous changeons d'avis pour octobre et décembre, et tablons désormais sur 75 pb aux deux réunions (auparavant 50 pb dans les deux), et s'attendent toujours à un dernier 25 pb en février 2023".

Entourées en raison de perspectives d'un accroissement de rentabilité, mécaniquement via les taux, les financières du CAC (banques, assurances) ont particulièrement bien terminé la séance, à l'image de Crédit Agricole (+1,36% à 9,212 euros), BNP-Paribas (+1,99% à 47,44 euros), Société Générale (+2,62% à 23,07 euros), et Axa (+2,78% à 24,38 euros). Hors CAC 40, l’entreprise de services numériques Atos a subi de plein fouet une note de Goldman Sachs qui dégrade son avis à vendre sur le dossier. Le titre accusait la plus forte baisse du SRD parisien avec un repli de plus de 15% à 8,80 euros ce jeudi soir.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert, dans des marges relativement étroites, mais sur leur point haut de séance pour la deuxième fois de rang, actant l'entrée dans une phase de rebond de contestation, à l'image du Dow Jones (+0,61% à 31 774 points) ou du Nasdaq Composite (+0,60% à 11 862 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,66% à 4 006 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0070$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 83,80$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, la production industrielle française à 08h45 et la conférence de presse de C. Lagarde à l'issue de la réunion de l'Eurogroupe.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Au sein d'une jambe baissière ample, amorcée le 17 août sur marubozu, l'indice phare parisien est en phase de courte congestion au-dessus du seuil symbolique des 6 000 points, dont une rupture accélérerait les dégagements. Cette rupture n'est pas d'actualité dans l'immédiat, et une respiration, nourrie par les dossiers ayant le plus souffert sur la fin de l'été, est anticipée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6288.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6288.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime