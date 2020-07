CAC 40 : Les 5 000 points constituent une force de résistance

(BFM Bourse) - Pris en étau entre d'une part, des statistiques économiques évoquant la possibilité d'une reprise économique mondiale rapide, et d'autre part par des statistiques très inquiétantes sur le front de l'épidémie de Covid-19, le marché parisien a achevé son deuxième trimestre sous les 5 000 points (-0,19% à 4 935 points mardi).

Sur le seul front épidémique aux Etats-Unis, par endroit incontrôlable, les derniers chiffres imposent de la mesure aux projections de reprise rapide de l'économie. Et ce en dépit d'une batterie d'indicateurs avancés encourageants car au-delà des attentes sur les deux dernières semaines. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, sur le seul territoire américain, près de 2 550 000 cas de positivité au SARS Cov-2 sont recensés, pour plus de 125 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidiens, après avoir marqué un palier vers les 20 000, a explosé, avec en particulier un pic le 26 juin au-delà des 45 000.

Plus généralement, la conjonction de plusieurs actualités liées au Covid-19, sur les 15 derniers jours, ont progressivement forcé les intervenants à davantage de prudence. Citons notamment la résurgence de nouveaux cas à Pékin, la décision de reconfiner plus de 600 000 Allemands, de nouvelles mesures de restriction de regroupements de personnes à Lisbonne, les risques avec l'arrivée de la mousson, d'un engorgement supplémentaire des infrastructures indiennes, déjà saturées, des records de nouveaux cas quotidiens dans certains Etats du sud des USA (Nevada, Texas, Floride et Arizona).

La géopolitique va par ailleurs continuer de focaliser une partie de l'attention des opérateurs de marché, sur fond de tensions persistantes entre Washington et Pékin. "La Chine a validé la loi de sécurité à Hong Kong, ce qui devrait permettre à la seconde puissance mondiale d'assoir son pouvoir sur l'archipel, rétrocédé à la Chine en 1997 par le Royaume-Uni. Cette décision a conduit les Américains à retirer certains statuts spéciaux dont Hongkong jouissait jusque-là.", a noté V. Boy, analyste de marché IG France.

Au chapitre statistique, cette semaine, forcément condensé en raison de la fermeture de Wall Street vendredi, prend de l'épaisseur dès ce mercredi, avec la publication avec la publication de la traditionnelle enquête du cabinet privé en RH ADP (Automatic Data Processing), avant le rapport NFP (rapport fédéral sur l'emploi américain en juin) demain. Hier déjà, plusieurs rendez-vous marquants ont rythmé la journée dans les salles des marchés:

Le PMI manufacturier chinois publié dans la nuit de lundi à mardi est ressorti au-delà des attentes, à 50.9.

Les dépenses des consommateurs français ont explosé (+36.6%) en mai, en plein processus de sortie de confinement, au-delà des attentes, contre une chute de 19.1% (données révisées) en avril. Et surtout, l'inflation en Zone Euro est ressortis, en toutes premières estimations pour juin, à +0.3% en rythme annualisé, là où en moyenne, les économistes et analystes interrogés voyaient une légère contraction des prix.

Et aux Etats-Unis, l'indice S&P CS des prix de l'immobilier (20 agglomérations représentatives) a agréablement surpris en progressant de 4%; au-delà des attentes, tout comme l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), qui a fait un bond à 98.1. En revanche le PMI (indice des directeurs d'achats) de Chicago certes progressé à 36.6 ce mois-ci, mais nettement moins que ne l'envisageaient en moyenne les analystes et économistes interrogés.

Côté valeurs, Natixis a lâché 3,29% à 2,325 euros, alors que la Financial Conduct Authority britannique enquêterait sur les manœuvres de sa filiale H2O AM à l'égard des opérations sur les actifs illiquides liés à des sociétés liées à l'homme d'affaire allemand Lars Windhorst.

Neovacs a poursuivi sur sa lancée de la veille et bondi encore de 65%, tandis que Biocorp a gagné 6,7% après un nouvel accord dans le suivi du diabète, avec Roche cette fois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont achevé leur trimestre sur une note positive, à l'image du Dow Jones (+0,85% à 25 812 points) ou du Nasdaq Composite (+1,87% à 10 058 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,54% à 3 100 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1220$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 39,60$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs PMI en données finales pour juin. Les données finales de ces indicateurs baromètres de l'activité dans les services et l'industrie seront publiées pour l'ensemble de la Zone Euro à 10h00. Pour les Etats-Unis, à suivre les suppressions de postes (Challenger) à 13h30, l'enquête ADP sur l'emploi à 14h15, les dépenses de construction à 16h00, le PMI manufacturier à 16h00, les stocks de pétrole à 16h30, et les Minutes de la Fed, compte-rendu de la dernière réunion FOMC, à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Des ombres hautes sur toutes les bougies du 15 au 23 juin (6 bougies) ont montré un essoufflement systématique en séance, à l'approche du seuil psychologique et symbolique des 5 000 points, sans succès. Classiquement après une longue confrontation, la volatilité s'en est mêlée, et l'indice a tracé une longue bougie rouge dite en marubozu, le camp vendeur se fédérant mercredi, au moins sur la frange des secteurs les plus attaqués pendant le krach de mars. Le camp vendeur s'est fédéré une seconde fois vendredi, avec une nouvelle fois une clôture exactement sur les points bas de séance. Les 5 000 points sont par conséquent qualifiables de résistance majeure. Nous avons par ailleurs dans l'immédiat, deux "points hauts" nettement décroissants (8 et 23 juin), qui laissent à ce stade le champ libre à un test des points bas du 15 juin, à 4 691 points. Ce test sera le cas échéant déterminant pour la suite des opérations.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5000.00 / 5213.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4368.00 / 4150.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime